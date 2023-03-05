Назван опасный ночной симптом болезни поджелудочной железы

Многие уверены, что на проблемы с поджелудочной указывает боль вокруг спины и живота. Дескать, опоясывающая боль - это точно панкреатит. При этом насторожить должна любая боль в области поясницы, которая появляется внезапно - чаще всего ночью или вечером. Возможно, поджелудочная железа уже работает только на 30 процентов от своих возможностей.
"Когда болит поясница, мало кто вспоминает про поджелудочную. Грыжа, почки, нерв защемило… Но только не она. Зря. Ведь если боль появляется внезапно, чаще вечером или ночью, то тут уже можно заподозрить панкреатит", - пишет в Telegram кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.
Незамедлительно вызывать скорую нужно, если ощущается сильная боль около пупка - как правило, так проявляет себя острый панкреатит.
"Тут нужно скорее обращаться в больницу, ведь проблема ухудшается очень быстро", - подчеркнул специалист.
Если врачи подтвердили панкреатит, то крайне важно полностью пересмотреть своё питание. В особенности это касается соленого, жирного и алкоголя.
"При хроническом панкреатите точки невозврата как таковой нет. Просто поджелудочная работает на 90 процентов, потом на 70 процентов, а потом только на 30 процентов. Этот процент уже не увеличится, он может только понизиться", - отметил Вялов.