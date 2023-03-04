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2 часа назад

Названа болезнь, при которой надо отказаться от молока

Газета.Ru

Ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США выяснили, что исключение животного молока из рациона взрослых с эозинофильным эзофагитом позволяет большинству пациентов смягчить симптомы.

Названа болезнь, при которой надо отказаться от молока
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследование опубликовано в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.

В исследовании приняли участие 129 взрослых в возрасте от 18 до 60 лет с подтвержденным эозинофильным эзофагитом. Участники были случайным образом распределены либо в группу 1FED, либо в группу 6FED. Первые на шесть недель исключили из рациона только молоко, а вторые — шесть различных продуктов.

Исследователи обнаружили, что 34% участников 6FED и 40% участников 1FED достигли ремиссии после шести недель диетотерапии.

Учитывая небольшую разницу, можно заключить, что исключение одного продукта из рациона не менее эффективно, чем исключение шести. Это означает, что большинство пациентов с эозинофильным эзофагитом могут получить пользу, отказавшись от молока.

Ученые отметили, что 80% тех, кому не помог отказ от молока, достигли ремиссии после перехода на 6FED. Тем, кому не помогло изменение диеты, помогли достичь ремиссии стероидные лекарства.

При эозинофильном эзофагите в пищеводе скапливаются иммунные клетки эозинофилы, что приводит к воспалению и нарушает работу ЖКТ.

Для людей с этим заболеванием проглатывание даже небольшого количества пищи может быть очень болезненным.

В начале 2000-х исследователи обнаружили, что устранение шести распространенных пищевых триггеров повреждения пищевода — молока, яиц, пшеницы, сои, рыбы и орехов — существенно смягчает течение эозинофильного эзофагита.

Результаты ученых показали, что отказ всего от одного продукта может быть столь же полезен для большинства, что и отказ от шести продуктов. При этом следовать такой диете проще.

Болезни и лекарства,
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