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2 часа назад

Какие болезни можно подхватить через рукопожатие

Мир новостей

Врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала о том, что рукопожатие может стать причиной заражения сифилисом, вирусом папилломы человека (ВПЧ), герпесом и другими заболеваниями.

Какие болезни можно подхватить через рукопожатие
Фото: Мир новостейМир новостей

Специалист в интервью «Известиям» пояснила, что у болеющего сифилисом человека, не соблюдающего меры личной гигиены, на ладонях могут образовываться язвы. То есть возникает риск заразиться через рукопожатие. Но врач подчеркнула, что все-таки в РФ этот способ передачи инфекции встречается гораздо реже, чем в странах с низким гигиеническим навыком.

При рукопожатии также есть вероятность заразиться ВПЧ и простым герпесом. Их возбудители могут попасть на руки при несоблюдении личной гигиены — «если потрогать папиллому или пузырьковые высыпания герпеса и после этого не помыть руки».

Кроме того, при подобном способе приветствия можно «подхватить» чесотку, а также так называемые дерматомикозы (руброфитию, стригущий лишай). Врач также предупредила, что имеется и риск передачи возбудителей коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ, кишечных инфекций (например, сальмонеллеза).

Очинская подчеркнула, что на возможность заразиться этими инфекциями влияют такие факторы, как «состояние и целостность кожных покровов, длительность рукопожатия, состояние иммунитета, соблюдение правил личной гигиены».

При этом через рукопожатие невозможно заразиться ВИЧ-инфекцией, а также гепатитами В и С.

Болезни и лекарства,
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