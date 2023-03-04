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3 часа назад

Как правильно принимать витамин C

Вечерняя Москва

Витамин С, с детства известный всем как аскорбинка, — самый изученный витамин в науке.

Как правильно принимать витамин C
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Его беспрецедентную пользу для организма подтвердили множество исследований.

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Как микроэлемент влияет на организм, чем грозит нехватка и переизбыток — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое витамин C

Витамин С — общепринятое название L-аскорбиновой кислоты, также известен как аскорбат. Водорастворимое вещество поступает в организм только с пищей или в качестве медицинского препарата.

Полезная информация о витамине C

История открытия удивительных свойств витамина C связана с шотландским студентом-медиком. В XVIII веке он выявил связь между употреблением лимонов и апельсинов и устойчивостью организма к болезни цинга, от которой часто страдали моряки. Через двести лет стало известно, что укрепляющим иммунитет веществом является аскорбиновая кислота.

Физиологическая потребность в витамине C

Микроэлемент ответственен за рост и восстановление всех тканей организма, здоровье десен, зубов, костей и хрящей. Повышает сопротивляемость организма к инфекциям, имеет антиоксидантную функцию. Используется для профилактики рака, инсульта, болезней глаз и других нарушений.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, витамин также помогает предотвратить болезни сосудов, нормализовать давление и снизить уровень холестерина в крови.

Источники витамина C

Главный источник витамина С — растительная пища. Пополнить запасы микроэлемента можно, поедая лимоны, апельсины, квашеную капусту, ягоды, зелень, болгарский перец. Если говорить о животных продуктах, то дозы аскорбата есть в печени и почках.

Как проявляется недостаток витамина C

Недостаток важного вещества может наблюдаться из-за скудного питания, нехватки в рационе свежих овощей, фруктов, зелени. Люди с дефицитом микроэлемента быстро устают, «ловят» все простудные заболевания. В запущенных случаях развивается болезнь цинга, которая проявляется кровоточивостью десен, потерей зубов. Невосполненная потребность в витамине приводит к геморрою, нарушенному обмену веществ, волосы станут редкими, а кожа потеряет упругость. Человек может стать забывчивым, рассеянным, раздражительным и депрессивным, плохо спать.

Как проявляется переизбыток витамина C

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Макиша предупредила, что пить сублимированный аскорбат необходимо строго в той дозе, которую рекомендовал специалист. Передозировка опасна для сердца, грозит аллергией, человека может тошнить, кружиться голова.

Суточная норма витамина

Рекомендуемые дневные нормы принятия аскорбиновой кислоты в синтетической форме:

Для профилактики:
  • взрослые и подростки — 50–100 миллиграммов в сутки;
  • дети от шести до четырнадцати лет — 25–50 миллиграммов в сутки.
В лечебных целях:
  • дети и взрослые — 50–100 миллиграммов от трех до пяти приемов за день;
  • дети от шести до десяти лет — 100 миллиграммов два-три раза в день;
  • дети от десяти до четырнадцати лет — 100–150 миллиграммов два-три раза в день.

Эксперт отметила, что точную схему лечения может определить только наблюдающий человека медик.

В наибольшей степени в аскорбинке нуждаются те, кто курят сигареты: никотин оказывает разрушительное действие на витамин C. Употребление большого количества аскорбиновой кислоты поможет курильщикам уменьшить вред для организма от пагубной привычки.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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