Чем можно заразиться в бане

Многие любят попариться в баньке, особенно зимой, это и вправду укрепляет здоровье и улучшает настроение. Но не стоит быть беспечным даже в парилке. Несмотря на жар и пар, там легко подцепить всё что угодно.
Эндокринолог «Инвитро» Елена Великжанина предупредила, что в бане можно заработать ОРВИ, воспаление лёгких, герпес, чесотку или оказаться с гельминтами.
«Любая общественная зона с тёплой водой (джакузи, баня, сауна) является рассадником микобактерий, которые не смываются с кожи человека. Во влажной среде можно подхватить воспаление лёгких, а также одышку, кашель, осиплость голоса», — рассказала она «Известиям».
Зато баня практически безопасна в плане возможного заражения инфекциями, передаваемыми половым путём. Эти бактерии гибнут в сухом воздухе или в воде, при обработке обеззараживающими веществами. Просто надо соблюдать элементарные правила гигиены.
«Заразиться инфекциями, такими как герпес, чесотка, гельминты, гепатит А, ОРВИ, реже столбняк, газовая гангрена, через предметы личной гигиены можно, так как через бытовые вещи идёт прямой контакт с кожей и слизистыми оболочками (глаза, рот, половые органы). Особенно это касается гепатита С», — предупредила врач.