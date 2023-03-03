Врач назвала способы восстановиться после приема антибиотиков

Чтобы восстановить микрофлору кишечника после приема антибиотиков, нужно на месяц изменить меню. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Гузель Евстигнеева. Врач отметила, что после выздоровления организм, как правило, восстанавливается сам. Однако, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, генетическая предрасположенность, либо же он находится в состоянии хронического стресса, кишечник может и не справиться.