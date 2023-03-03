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1 час назад

Врач назвала способы восстановиться после приема антибиотиков

Lenta.ru

Чтобы восстановить микрофлору кишечника после приема антибиотиков, нужно на месяц изменить меню. Об этом «Ленте.ру» рассказала гастроэнтеролог, диетолог, эксперт телеканала «Доктор» Гузель Евстигнеева. Врач отметила, что после выздоровления организм, как правило, восстанавливается сам. Однако, если у человека есть заболевания желудочно-кишечного тракта, генетическая предрасположенность, либо же он находится в состоянии хронического стресса, кишечник может и не справиться.

Врач назвала способы восстановиться после приема антибиотиков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Одним из действенных способов прийти в норму Евстигнеева назвала питание по скорректированному меню.

На третьей в меню неделе можно добавить свежую клетчатку — овощи и фрукты. Клетчатка — это основная пища хороших бактерий кишечника, добавила Евстигнеева.

На четвертой неделе можно сделать подарок организму и ввести в рацион ферментированные продукты: квашеную капусту, чайный гриб, кефир. Это настоящие суперфуды, содержащие большое количество пробиотических бактерий, резюмировала врач.

Ранее диетолог Наталья Коренева назвала три причины набора веса. Первой из них оказался стресс, из-за которого люди склонны употреблять слишком много высококалорийной пищи.

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