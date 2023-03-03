Невролог Чердак: деменция поражает зоны мозга, которые отвечают за слух. Все дегенеративные заболевания мозга начинаются в том числе с височной доли, которая страдает и при тугоухости. Причём процесс может двигаться как в одну, так и в другую сторону. Невролог Мария Чердак рассказала, как это происходит и что нужно делать, если обнаружил неприятные признаки.

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По словам врача, тугоухость повышает риск развития деменции в восемь раз, потому что она лишает мозг одного из потоков поступления информации. А при обработке звуков образуются новые нейронные связи и задействуются старые.

В то же время проблемы со слухом могут указывать на раннюю деменцию. Потому что височные доли просто не справляются с работой и перевариванием новых сведений. Тугоухость в этом случае может быть вполне избирательной, например, человек может не слышать что-то, что ему неприятно или неинтересно. При этом, если ему нужно, он расслышит, как пылинка приземляется на пол. Такие люди часто прибавляют громкость у телевизора или радио, чтобы слышать лучше, но это не спасает. Тут проблема именно в обращённой речи.