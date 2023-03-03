Названо оптимальное время для проведения холтера сердца

Сотрудники Пензенского государственного университета (ПГУ) научно установили оптимальное время проведения холтеровского мониторирования ЭКГ у пациентов из группы риска.

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В медицине при исследовании сердца холтер используется на протяжении последних 60 лет, все это время непрерывная запись электрокардиограммы ведется в течение 24 часов. За сутки врачи надеются уловить отклонения в сердечном ритме. В ПГУ после проведенных научных исследований пришли к выводу, что этого времени недостаточно, чтобы поставить точный диагноз.

Клиническое исследование проводилось с 2019 года в отделении неотложной кардиологии в палатах реанимации и интенсивной терапии Пензенской областной больницы. Было обследовано более 70 больных инфарктом миокарда. Им проводили холтеровское мониторирование ЭКГ в течение трех суток.

- Как показывает наш опыт, оптимальное время, чтобы зарегистрировать жизнеугрожающие аритмические события, составляет 72 часа. Значимые нарушения сердечного ритма чаще всего фиксировались на рубеже конца вторых - начала третьих суток. Это помогло скорректировать лекарственную терапию и предупредить повторный инфаркт, - рассказала "РГ" автор исследования, аспирантка Мединститута ПГУ Анастасия Тонкоглаз.

Иногда холтеровское мониторирование ЭКГ могут продлевать до семи суток. Но возникают другие сложности - невозможно принять душ, неудобно спать с аппаратом, нарушается привычный образ жизни человека. Поэтому 72 часа являются оптимальным временем для проведения исследования.