Три вопроса доктору о лишае, экземе и не только

Заболевания кожи для многих людей становятся острой темой из-за того, что они доставляют дискомфорт пациенту. Существует несколько наиболее распространенных заболеваний кожных покровов: экзема, псориаз и цветной лишай.
О причинах, способах лечения и опасных симптомах “Рамблер” поговорил с врачом-дерматовенерологом высшей категории Натальей Козловой.
Врачи рекомендуют к ним обращаться при первых нестандартных симптомах. Если вы заметили аллергию на коже, красные пятна, сухость и другие несвойственные симптомы, то стоит обратиться к врачу.
Так, опоясывающий лишай характеризуется сыпью, которая быстро распространяется по области поражения кожи. Как правило, сыпь эта довольно болезненна и появляется на одном участке кожи с правой или левой стороны.
Симптомы экземы — зуд на определенных участках кожи, который позднее переходит в волдыри и воспаления.
Псориаз проявляется чаще всего на локтях, коленях, туловище и голове. Кожа покрывается чешуйчатыми пятнами, которые зудят, воспаляются и кровоточат.
Врачи делят причины появления кожных заболеваний на внешние и внутренние. Это может быть воздействие солнца, ветра, холода и других факторов окружающей среды, а также внутренние процессы в организме.
Внешними причинами кожных заболеваний становятся: климат (холод, жара, ветер, солнце и другие факторы), травмы (ссадины и порезы), гигиена тела.
К внутренним можно отнести различные стрессовые ситуации и инфекционные поражения, так как они могут проникать на кожу после попадания в организм.
Не все кожные заболевания подлежат лечению. Например, псориаз остается с человеком навсегда и имеет периоды затухания и активности. Однако симптомы можно купировать с помощью корректировки лекарств и образа жизни.
Для профилактики врачи рекомендуют регулярно следить за чистотой и увлажнением кожи.