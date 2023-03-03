Три вопроса доктору о лишае, экземе и не только

Заболевания кожи для многих людей становятся острой темой из-за того, что они доставляют дискомфорт пациенту. Существует несколько наиболее распространенных заболеваний кожных покровов: экзема, псориаз и цветной лишай.

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О причинах, способах лечения и опасных симптомах “Рамблер” поговорил с врачом-дерматовенерологом высшей категории Натальей Козловой.

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Как понять, что с кожным заболеванием пора к доктору?

Врачи рекомендуют к ним обращаться при первых нестандартных симптомах. Если вы заметили аллергию на коже, красные пятна, сухость и другие несвойственные симптомы, то стоит обратиться к врачу.

Так, опоясывающий лишай характеризуется сыпью, которая быстро распространяется по области поражения кожи. Как правило, сыпь эта довольно болезненна и появляется на одном участке кожи с правой или левой стороны.

“Наиболее распространенным осложнением недуга является постгерпетическая невралгия – состояние, при котором болезненные симптомы сохраняются в течение длительного времени после того, как волдыри исчезнут”

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Симптомы экземы — зуд на определенных участках кожи, который позднее переходит в волдыри и воспаления.

“Болезнь часто встречается у детей, но также может возникнуть и во взрослом возрасте. Пациенты с экземой подвержены риску развития пищевой аллергии, сенной лихорадки и астмы”

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Псориаз проявляется чаще всего на локтях, коленях, туловище и голове. Кожа покрывается чешуйчатыми пятнами, которые зудят, воспаляются и кровоточат.

“Заболевание имеет тенденцию к циклическому течению, то вспыхивая на несколько недель или месяцев, то затихая на некоторое время”

Козлова Наталья Николаевна Заведующая отделением дерматологии Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России), врач-дерматолог, косметолог

Какие причины у появления кожных заболеваний?

Врачи делят причины появления кожных заболеваний на внешние и внутренние. Это может быть воздействие солнца, ветра, холода и других факторов окружающей среды, а также внутренние процессы в организме.

Внешними причинами кожных заболеваний становятся: климат (холод, жара, ветер, солнце и другие факторы), травмы (ссадины и порезы), гигиена тела.

К внутренним можно отнести различные стрессовые ситуации и инфекционные поражения, так как они могут проникать на кожу после попадания в организм.

Как лечат кожные заболевания?

Не все кожные заболевания подлежат лечению. Например, псориаз остается с человеком навсегда и имеет периоды затухания и активности. Однако симптомы можно купировать с помощью корректировки лекарств и образа жизни.

Для профилактики врачи рекомендуют регулярно следить за чистотой и увлажнением кожи.