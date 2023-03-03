Витамин D3: польза, дозировка и признаки дефицита

Витамин D3 нужен для нормальной работы абсолютно всех органов, он укрепляет иммунитет, задействован в делении клеток и синтезе разных гормонов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

О его основных преимуществах и воздействии на человеческий организм — в материале «Вечерней Москвы».

Видео дня

Что такое витамин D3

Витамин D3 — одна из форм витамина D, отвечающего за баланс кальция и фосфора в организме. D3 содержится в продуктах животного происхождения. Вещество наиболее сходно со своим «отцом», что вырабатывается под влиянием солнечных лучей.

Изначально врачи связывали это органическое соединение главным образом со здоровыми костями, однако позднее выяснилось, что его роль намного важнее. Витамин D3 содержится в нервной и иммунной системах человека, профилактирует болезни сердца, диабет, онкологию. Незаменим для здорового роста детского организма, поддержания гармонии во взрослом возрасте, снижения риска развития остеопороза в пожилом.

Витамин D представлен в пяти формах. Самые известные — D2 или эргокальциферол и D3 или холекальциферол. Главная разница заключается в том, что первый — растительного происхождения, а второй — животного. D2 не так хорошо усваивается, как его брат Д3, и быстрее разрушается. Поэтому Д3 считается наиболее эффективным.

Как влияет на здоровье

Холекальциферол расщепляется в кишечнике при помощи жира и масел. Ответственен за большое количество процессов, которые протекают в организме:

здоровье костей;регуляция сокращения мышц;переход глюкозы в энергию;сопротивляемость к болезням;красота кожи, волос, ногтей;хорошее настроение.

Влияние витамина D3 на женское здоровье

участвует в нормальной выработке гормонов и работе репродуктивной системы;

в жировом обмене — помогает стройнеть;

уменьшает опасность остеопороза в климактерический период;

поддерживает организм беременной женщины и будущего ребенка. Витамин крайне важен для женского здоровья, так как:

Влияние витамина D3 на мужской организм

Холекальциферол задействован в регулировании мужских половых гормонов. Нехватка ведет к тому, что организм мужчины расходует тестостерон, чтобы компенсировать недостаток кальция, уровень гормона падает, и это плохо сказывается на половой функции. Витамин помогает увеличивать силу мышц, уменьшает опасность инфаркта миокарда и возникновения острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Влияние витамина D3 на детей

Витамин D3 нужен для развития младенца еще в материнском животе. Он участвует в формировании легких малыша, костей, мышц, связок, иммунной и нервной систем. В годы усиленного роста потребность в гормоне D3 возрастает.

Источники витамина D3

Чтобы ежедневно получать нужную дозу холекальциферола, взрослому человеку нужно проводить на солнце не менее четверти часа в день. Стоит знать, что тень, крема с фильтром SPF, плотный слой косметических средств, одежда блокируют выработку гормона.

Среди продуктов основные источники витамина D3 — жирная рыба и прочая животная пища, также он содержится в нескольких разновидностях грибов.

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала добавить в меню на постоянной основе морепродукты и молочку. Она отметила, что лидером по содержанию этого элемента считается рыба. Например, печень и филе трески, сельдь, тунец. Яичный желток, рыбий жир, молоко и сметана тоже в перечне с максимальным содержанием полезного витамина.

Как проверить уровень витамина D3 в организме

Дозировку витамина должен назначать медик на основе результатов забора крови, объяснила диетолог Соломатина. По словам врача, сотрудники лаборатории исследуют сыворотку крови, взятую из вены пациента натощак, на содержание общего уровня витамина D.

Исследование называется «25-OH витамин D». Результаты обычно готовы уже через несколько дней. На их основе назначается курс лечения, после которого пациент повторно сдает анализ.

Как проявляется недостаток витамина

сниженный иммунитет;

упадок сил;

болевые ощущения в костях;

низкий эмоциональный фон;

плохое функционирование ЖКТ;

хрупкие кости;

кариес на зубах;

долгое заживление ран и порезов;

забывчивость, рассеянность;

поредение волос;

плохой сон. Нехватка витамина D3 проявляется множеством неприятных признаков:

Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша отметила, что витамин D влияет и на когнитивные способности. По ее словам, проводились множественные исследования, показавшие, что недостаток гормона негативно сказывается на функциях мозга и повышает риск развития возрастных нейродегенеративных недугов, таких как старческий склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Как проявляется переизбыток витамина D3