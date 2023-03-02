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2 часа назад

Аллерголог перечислила причины отека Квинке

Мослента

Возможные причины отека Квинке перечислила в беседе с «Мослентой» аллерголог-иммунолог, ведущий специалист столичной сети клиник «Семейная» Алина Шубина. Она отметила, что эту патологию правильнее называть ангионевротическим отеком или ангиоотеком.

Аллерголог перечислила причины отека Квинке
Фото: МослентаМослента

У таких отеков могут быть самые разные причины: кардиоваскулярные, почечные, спязанные с дефицитом белка в организме... Отеки не всегда связаны с аллергией. Бывают даже наследственные ангиоотеки: генетические аномалии приводят к дефициту С1-ингибитора, что, собственно, и провоцирует повторяющиеся отеки. Но они встречаются очень редко Алина Шубина

Примерно половина случаев ангиоотеков возникает вследствие аллергических процессов (по немедленному механизму), остальные являются самостоятельными, приобретенными или наследственными состояниями, рассказала Шубина. Ангиоотеки аллергического происхождения часто сопровождаются зудом и крапивницей.

По словам специалиста, локализация ангиоотека может быть разной: губы, веки, шея, ладони и другие места на теле человека. Самая опасная локализация — верхние дыхательные пути, потому что возникает риск асфиксии (удушья), заявила врач.

Ангиоотеки могут диагностироваться в любом возрасте, у женщин они выявляются примерно в 1,5-2 раза чаще, чем у мужчин, добавила собеседница «Мосленты».

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья массово попали в больницу после травли тараканов в одном из магазинов Подольска. Больше всего пострадал 15-летний подросток — он был доставлен в больницу с диагнозом «отек Квинке».

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