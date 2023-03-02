4 действия, которые приводят к раку

На развитие онкозаболеваний влияют 4 фактора, при этом некоторые зависят лишь от образа жизни человека. Врач Александр Мясников назвал их.

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«Наследственность, лишний вес, вредные привычки и невылеченные инфекции – то, что провоцирует опухоли», – отметил врач.

И если в случае с наследственностью ничего не изменить, то вот остальные три фактора достаточно сильно зависят от человека.

На инфекции приходится в среднем около 17 % заболеваний онкологией, но избежать этого можно простой вакцинацией. Однако от вирусов так защититься не получится.

Так, самыми опасными в этом случае становятся вирус папилломы человека, гепатита С и В, вирус Эпштейна – Барр, ВИЧ, бактерия хеликобактер пилори и туберкулез, передает «Общественная служба новостей».

Также важно периодически проходить маммографию, колоноскопию и сдавать анализы крови, отмечает Александр Мясников.