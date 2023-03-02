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2 часа назад

О каких болезнях может рассказать состояние ногтей

Вечерняя Москва

Врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких заболеваниях могут появиться ногти Терри.

О каких болезнях может рассказать состояние ногтей
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Ногти Терри — это состояние ногтей, при котором более ногтевого ложа выглядят белыми, за исключением красной или розовой полоски на кончике пальца. Болезнь характеризуется помутнением почти всего ногтя, стиранием лунулы.

Чаще всего подобный симптом возникает у людей с заболеваниями печени, циррозом или рубцеванием печени. Также подобная проблема может возникнуть при вирусном гепатите, ВИЧ, почечной недостаточности, туберкулезе, диабете второго типа.

В большинстве случаев болезнь является следствием системного заболевания, передает aif.ru.

Болезни и лекарства,
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