Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

Врач Пильх посоветовал не затягивать с диагностикой онкологии

Вечерняя Москва

Как правило, пациенты решают обратиться за помощью к врачу-онкологу по поводу подозрений на колоректальный рак, когда из-за опухоли уже возникают осложнения. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Пильх.

Врач посоветовал не затягивать с диагностикой онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметил, что чаще всего приходят к врачу уже при явных симптомах — непроходимости кишечника, кровотечениях.

Он добавил, что рак толстой кишки имеет четкую стадийность. Сначала возникает предопухолевый процесс, затем образуется доброкачественный полип размером от 3 до 5 миллиметров.

Если тянуть с диагностикой долгое время, то доброкачественная опухоль может превратиться в злокачественную, передает РИАМО.

В свою очередь президент Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев сообщил, что Челябинская область — один из лучших центров по проблемам детской онкологии в стране. Есть хорошие перспективы и для дальнейшего развития: улучшать службу трансплантации костного мозга, активно использовать ядерную медицину, передает argumenti.ru.

Онколог, химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Максим Астраханцев в свою очередь рассказал, что для снижения риска возникновения рака легких человеку стоит бросить курить.

Болезни и лекарства,Максим Астраханцев,Александр Румянцев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий