Боли в пояснице теперь можно вылечить одним уколом

“Это лечение может помочь пациентам вернуться к нормальному уровню активности на более длительный период времени”, - сказал один из авторов новой работы.



“Нам нужны лучшие методы лечения этого заболевания, поскольку консервативное лечение не дает долгосрочных результатов, которых заслуживают пациенты. Лечение инъекционными аллотрансплантатами может стать решением для многих людей”.