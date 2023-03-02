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14 минут назад

Боли в пояснице теперь можно вылечить одним уколом

Ferra.ru

Результаты трехлетнего исследования свидетельствуют о новом, долгосрочном способе лечения хронических болей в пояснице, которое в настоящее время плохо поддается лечению.

Боли в пояснице теперь можно вылечить одним уколом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

При дегенеративно-дистрофическом заболевании диска (ДДЗД) межпозвоночные диски начинают разрушаться, ухудшаясь со временем и вызывая различные степени боли и проблемы с подвижностью. Новый метод лечения предусматривает введение специализированных клеток в поврежденный межпозвоночный диск, чтобы стимулировать существующие клетки к росту здоровой ткани.

“Это лечение может помочь пациентам вернуться к нормальному уровню активности на более длительный период времени”, - сказал один из авторов новой работы.

“Нам нужны лучшие методы лечения этого заболевания, поскольку консервативное лечение не дает долгосрочных результатов, которых заслуживают пациенты. Лечение инъекционными аллотрансплантатами может стать решением для многих людей”.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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