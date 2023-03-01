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44 минуты назад

Врач-гигиенист рассказала, на какие болезни указывает привкус железа во рту

Клопс.Ru

Привкус железа во рту может быть признаком стоматологических заболеваний и даже указывать на онкологию. Об этом «Клопс» рассказала врач-гигиенист Ольга Комова.

Врач рассказала, на какие болезни указывает привкус железа во рту
Фото: UnsplashUnsplash

«Металлический привкус во рту может появиться по разным причинам, но в первую очередь это недостаточная гигиена полости рта при гингивите, пародонтите. Симптом также проявляется у людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, онкозаболевания, лорзаболевания, у принимающих препараты, в составе которых есть железо и цинк; у носящих металлические конструкции во рту», — рассказала специалист.

Если появление привкуса железа не связано со стоматологическими проблемами, следует как можно скорее обратиться к терапевту.

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