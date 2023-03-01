Врач рассказала, на какие болезни указывает привкус железа во рту

«Металлический привкус во рту может появиться по разным причинам, но в первую очередь это недостаточная гигиена полости рта при гингивите, пародонтите. Симптом также проявляется у людей, имеющих заболевания желудочно-кишечного тракта, онкозаболевания, лорзаболевания, у принимающих препараты, в составе которых есть железо и цинк; у носящих металлические конструкции во рту», — рассказала специалист.