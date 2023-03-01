Диагноз или миф: что такое вегетососудистая дистония

Вегетососудистая дистония — это совокупность симптомов, а не болезнь. Что на самом деле скрывается под термином ВСД, «Клопс» объяснила невролог-цефалголог Марьяна Антоневич.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

ВСД — это миф?

Видео дня

Да. Вегетососудистая дистония — это не болезнь, а комплекс симптомов, включающий в себя многообразные клинические проявления, такие как головная боль, головокружение, колебания артериального давления, потливость, слабость, сердцебиение.

В Международной классификации болезней такого диагноза не существует. Часто врачи употребляют термин ВСД, потому что раньше учили так. Перестройка стереотипов клинического мышления происходит медленно.

А о чём говорят эти симптомы?

Обычно они вторичны и возникают на фоне соматических заболеваний или психических нарушений — например,

из-за гормональных сдвигов, гипертонической болезни, мигрени, органических заболеваний центральной нервной системы, в рамках тревожных и депрессивных расстройств, в том числе панических.

Врачу необходимо тщательно собрать анамнез: расспросить пациента о жалобах на самочувствие, наследственных и генетических заболеваниях; провести осмотр и направить на дополнительное обследование, если есть подозрение на соматическую патологию: например, сердца или щитовидной железы; провести нейропсихологическое тестирование. И лишь после этого выставить диагноз.

Если врач поставил ВСД — искать другого специалиста?

общий анализ крови с СОЭ,

ферритин,

глюкоза,

биохимический анализ,

ЭКГ. Да, но для начала я бы рекомендовала пройти осмотр у терапевта и невролога и получить направление на базовые исследования, чтобы уточнить диагноз:

Все диагнозы выставляются чётко в соответствии с критериями по Международной классификации болезней (МКБ).

Истории калининградцев с ВСД

Алёна, 27 лет:

«Внезапная слабость накатывала на меня с детства. Чтобы «отмазаться» от физкультуры, я преувеличивала: говорила, что после занятий болит голова, темнеет в глазах, чуть ли не в обморок падаю. В седьмом классе на школьной диспансеризации рассказала неврологу о головной боли и слабости. Меня отправили в поликлинику. Не помню, какие исследования проводили, точно сдавала кровь, и в конечном счёте поставили диагноз ВСД.

Мне повезло: молодой человек, с которым я тогда встречалась, сразу рассказал, что диагноза «ВСД» не существует — это просто набор симптомов. Спустя время я узнала, что у меня анемия, внезапные приливы усталости были из-за недостатка гемоглобина».

Виктория, 32 года:

«С детства страдала от головных болей, потливости, учащённого сердцебиения, часто появлялась тошнота. Когда я училась в школе, приходилось отпрашиваться с физкультуры, иногда и с других уроков уходила. Врач поставил диагноз «ВСД». Сделали электрофорез, рентген шеи, назначили физиотерапию, и на этом всё. Ничего не помогло, несколько лет я жила с этими симптомами. Потом головная боль стала почти ежедневной.