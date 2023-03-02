Как разблокировать противоопухолевый иммунитет

В идеале иммунная система человека защищает его организм от образовавшихся измененных клеток, которые могут стать стартером в развитии злокачественного новообразования. Но если в работе иммунитета происходит сбой, это в итоге может привести к развитию рака. Как это происходит и есть ли возможность "разблокировать" противоопухолевый иммунитет, рассказала заведующая научным отделом онкоиммунологии НМИЦ онкологии имени Петрова Минздрава России Ирина Балдуева.
"Когда опухолевая клетка только зарождается в результате генетических мутаций, влияния канцерогенных факторов, иммунная система ее уничтожает. Но на каком-то этапе может произойти сбой. Иммунная система активируется при любом инфекционном, воспалительном процессе, в то же время у нее есть и собственные подавляющие механизмы. Развиваясь, злокачественный процесс запускает механизмы торможения в работе иммунной системы, и они блокируют иммунный ответ, - пояснила доктор Балдуева. - В результате опухоль набирает силу. Какое-то время может сохраняться процесс равновесия, когда иммунная система еще контролирует патологические клетки, но справляется с ними уже с трудом. Потом происходит ускользание, иммунная система перестает распознавать опухоль, которая начинает бесконтрольно расти и распространяться по всему организму".
Торможение - это нормальная непатологическая функция иммунитета, которая включается и у здорового человека. Благодаря этой функции иммунная система "не нападает" на здоровые органы и ткани. Вот почему важно заботиться о здоровье своей иммунной системы - это одна из важных мер профилактики рака.
При этом, если опухолевый процесс запущен, врачи-онкологи прибегают к иммунотерапии, чтобы "разблокировать" противоопухолевый иммунитет.
"Существуют современные иммуноонкологические препараты, применение которых помогает организму, его собственной иммунной системе, бороться с опухолью. Иммунотерапия настраивает иммунную систему на то, чтобы она снова активно уничтожала патологические клетки", - пояснила Ирина Балдуева.