Как разблокировать противоопухолевый иммунитет

"Когда опухолевая клетка только зарождается в результате генетических мутаций, влияния канцерогенных факторов, иммунная система ее уничтожает. Но на каком-то этапе может произойти сбой. Иммунная система активируется при любом инфекционном, воспалительном процессе, в то же время у нее есть и собственные подавляющие механизмы. Развиваясь, злокачественный процесс запускает механизмы торможения в работе иммунной системы, и они блокируют иммунный ответ, - пояснила доктор Балдуева. - В результате опухоль набирает силу. Какое-то время может сохраняться процесс равновесия, когда иммунная система еще контролирует патологические клетки, но справляется с ними уже с трудом. Потом происходит ускользание, иммунная система перестает распознавать опухоль, которая начинает бесконтрольно расти и распространяться по всему организму".