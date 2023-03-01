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18 минут назад

Онколог рассказал о профилактике рака кишечника

Вечерняя Москва

Хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян рассказал, как снизить риск развития рака кишечника.

Онколог рассказал о профилактике рака кишечника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Врач посоветовал отказаться от курения и употребления алкоголя, соблюдать режим сна, следить за физической активностью.

Также нужно позаботиться о рационе. Овощи, фрукты, клетчатка обладают протективным (защитным) действием, они улучшают работу кишечника, нормализуют консистенцию кишечного содержимого и моторику. При этом стоит снизить употребление красного мяса.

Также не стоит забывать о медицинских обследованиях, начиная с 45 лет. Это может быть колоноскопия (каждые 10 лет), гибкая ректороманоскопия (каждые 5-10 лет), передает aif.ru.

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