Онколог рассказал о профилактике рака кишечника

Также нужно позаботиться о рационе. Овощи, фрукты, клетчатка обладают протективным (защитным) действием, они улучшают работу кишечника, нормализуют консистенцию кишечного содержимого и моторику. При этом стоит снизить употребление красного мяса.

Также не стоит забывать о медицинских обследованиях, начиная с 45 лет. Это может быть колоноскопия (каждые 10 лет), гибкая ректороманоскопия (каждые 5-10 лет), передает aif.ru.