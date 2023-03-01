Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
23 минуты назад

Эндокринолог Сорокина напомнила о взаимосвязи времен года и самочувствия

RT на русском

Врач-эндокринолог «Инвитро» Наталья Сорокина рассказала, почему весной меняется настроение и самочувствие.

Эндокринолог напомнила о взаимосвязи времен года и самочувствия
Фото: UnsplashUnsplash

«Поведение человека, его эмоции, настроение и состояние здоровья тесно связаны с гормональным фоном. Он может меняться по разным причинам, в том числе из-за смены времён года. В весеннее время пикам подвержены уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, прогестерона и пролактина, мелатонина, серотонина, кортизола», — пояснила специалист в беседе с газетой «Известия».

Мелатонин, выработка которого достигает пика весной, отвечает за быстрое засыпание и качественный сон, серотонин — за бодрость и хорошее настроение, кортизол регулирует иммунную систему, мышление и эмоциональный фон, добавила врач.

Болезни и лекарства,Наталья Сорокина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий