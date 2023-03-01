Эндокринолог напомнила о взаимосвязи времен года и самочувствия

«Поведение человека, его эмоции, настроение и состояние здоровья тесно связаны с гормональным фоном. Он может меняться по разным причинам, в том числе из-за смены времён года. В весеннее время пикам подвержены уровни фолликулостимулирующего и лютеинизирующего гормона, прогестерона и пролактина, мелатонина, серотонина, кортизола», — пояснила специалист в беседе с газетой «Известия».