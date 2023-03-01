Когда нельзя идти к стоматологу: отвечает эксперт

Если вы собрались на прием к стоматологу, но вдруг почувствовали себя плохо или ощутили первые симптомы простуды, долгожданный видит в клинику стоит отложить. Почему — разбираемся вместе с российским врачом-стоматологом Луизой Автандилян.

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Безусловно, лечить зубы необходимо своевременно при обнаружении проблемы и появлении жалоб, не доводя ситуацию до критической. Запущенные стоматологические проблемы требуют более сложного и дорогостоящего лечения — к примеру, всегда проще вылечить начальную степень кариеса, чем потом протезировать зуб с помощью импланта. Однако, существуют некоторые состояния организма, при которых лечебные манипуляции могут переноситься тяжелее или даже усугубить течение болезни.

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Высыпания на губах

Всем знакомая «простуда» на губах, или вирус простого герпеса в острой стадии не только портит внешность, но и является противопоказанием для лечения кариеса, пульпита или периодонтита. При медицинских вмешательствах есть риск повреждения пузырьков герпеса и распространения вируса на другие участки кожи, в том числе и на слизистую ротовой полости, не говоря уже о неприятных ощущениях.

Острые респираторные заболевания

Не рекомендуется лечить зубы и при острых респираторных и вирусных заболеваниях. Если болит горло, мучает кашель и повышенная температура или заложен нос, встречу со стоматологом лучше перенести до момента выздоровления. Во-первых, когда вы болеете, организм ослаблен — это может вызвать осложнения после проведенных манипуляций, а во-вторых, с заложенным носом вам будет попросту тяжело дышать, сидя в стоматологическом кресле.

Артериальная гипертония или гипотония

Если перед походом к стоматологу у вас подскочило или наоборот упало артериальное давление, также не стоит отправляться в клинику. Если начать лечение зубов при повышенном давлении, можно спровоцировать гипертонический криз, а если при низком, велика вероятность возникновения обморочного состояния.

Тонзиллит

На приеме у стоматолога достаточно продолжительное время вам придется сидеть с широко открытым ртом. Слизистые оболочки полости рта и горла по понятным причинам пересохнут, что может вызвать снижение местного иммунитета. Это усилит болевые ощущения в горле и усугубит ситуацию, если вы больны хроническим или острым тонзиллитом (ангиной).

Обострение хронических заболеваний

Отложить визит к врачу следует и при обострении хронических заболеваний — сахарного диабета, шизофрении и др., при острых стадиях иммунодефицитных и аутоиммунных заболеваний, а также после недавно перенесенного инфаркта. После того, как ваше состояние стабилизируется, можно снова записываться на прием.

Стоит отметить, что в некоторых экстренных случаях стоматолог может принять вас для оказания неотложной помощи — например, при риске развития флюса или острой зубной боли.