Что нужно знать про папилломы

Папиллома — это доброкачественная опухоль, возникающая на поверхности эпителия. Часто относится к инфекциям, вызванным вирусом папилломы человека (ВПЧ). Инфекция вируса папилломы человека является основной причиной рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, рака полового члена, рака анального канала и рака ротоглотки. Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о том, что нужно делать с папилломами, как их лечат и какие самые опасные виды.

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У кого (мужчины или женщины) и в каком возрасте могут появиться папилломы? Почему?

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Появление папиллом на теле связано с присутствием в организме вируса папилломы человека (ВПЧ), которым заражено 90% людей на Земле. Передаётся вирус во время незащищенных половых актов и бытовым способом: через царапины, порезы и другие повреждения на теле.

Где может появиться папиллома?

Около 40 видов могут инфицировать область половых органов, а также рот и горло.

Какая вероятность того, что папиллома может превратиться в злокачественную опухоль?

Считается, что около 9% папиллом трансформируются в злокачественные опухоли.

Как диагностируют папилломы?

Папиллома не является раком и вряд ли перерастёт в рак. Чаще всего эти образования удаляют хирургическим путём и клетки папилломы исследуют под микроскопом.

Как лечат папилломы? Всегда ли их нужно удалять хирургическим путём или существуют какие-то мази/кремы?

Одной из наиболее эффективных методик устранения новообразований кожи (папиллом, родинок, сосудистых звёздочек, вирусных бородавок, кондилом и др.) является хирургия. Обычно бородавки лечат гелями или кремами, которые наносят на бородавки (конкретную мазь посоветует ваш лечащий врач). Реже применяют криотерапию жидким азотом.

Почему нельзя самостоятельно отрывать или лечить папилломы?

Срезать, отрывать, перевязывать или каким-либо другим способом удалять опасно из-за риска перерождения образования в злокачественное. Кроме того, на месте удаления может появиться рубец или незаживающие язвочки.

Что будет, если не удалять папилломы?

Папилломы достаточно легко воспаляются и инфицируются. Последствия такого воспаления – гнойная рана, активация распространения вируса и в крайних случаях – заражение крови. Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что папилломы нужно обязательно удалять.

Есть ли профилактика папиллом?

Вакцинация против вируса папилломы важна для предотвращения раковых заболеваний и появления бородавок на половых органах у мужчин и женщин. Также вакцины предотвращают предраковые состояния. Вакцина предотвращает также возникновение бородавок на половых органах и в гортани, появляющихся в течение короткого периода после заражения.

Какие осложнения могут быть из-за папиллом?

Инфекция вируса папилломы человека является основной причиной рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, рака полового члена, рака анального канала и рака ротоглотки.

Могут ли папилломы самостоятельно исчезнуть?

Без лечения генитальные бородавки и папилломы могут исчезнуть сами по себе или могут существовать годами. Проведённое лечение, к сожалению, не гарантирует, что бородавки не рецидивируют.

Какие самые опасные папилломы?

Самые опасные виды ВПЧ для людей – 16,18, 36, 39, 45, 51, 56, 59, 68. Риск онкогенности чаще проявляется в присутствии штаммов 16,18 и 51. Первые два вызывают онкологию шейки матки. 51 тип проявляется в виде бовеноидного папулёза и плоских кондилом, напоминающих аллергическую сыпь.

Какие анализы нужно сдавать, если на теле есть папилломы? Как часто нужно сдавать анализы?