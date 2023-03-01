Что нужно знать про папилломы

Папиллома — это доброкачественная опухоль, возникающая на поверхности эпителия. Часто относится к инфекциям, вызванным вирусом папилломы человека (ВПЧ). Инфекция вируса папилломы человека является основной причиной рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, рака полового члена, рака анального канала и рака ротоглотки. Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о том, что нужно делать с папилломами, как их лечат и какие самые опасные виды.
Появление папиллом на теле связано с присутствием в организме вируса папилломы человека (ВПЧ), которым заражено 90% людей на Земле. Передаётся вирус во время незащищенных половых актов и бытовым способом: через царапины, порезы и другие повреждения на теле.
Около 40 видов могут инфицировать область половых органов, а также рот и горло.
Считается, что около 9% папиллом трансформируются в злокачественные опухоли.
Папиллома не является раком и вряд ли перерастёт в рак. Чаще всего эти образования удаляют хирургическим путём и клетки папилломы исследуют под микроскопом.
Одной из наиболее эффективных методик устранения новообразований кожи (папиллом, родинок, сосудистых звёздочек, вирусных бородавок, кондилом и др.) является хирургия. Обычно бородавки лечат гелями или кремами, которые наносят на бородавки (конкретную мазь посоветует ваш лечащий врач). Реже применяют криотерапию жидким азотом.
Срезать, отрывать, перевязывать или каким-либо другим способом удалять опасно из-за риска перерождения образования в злокачественное. Кроме того, на месте удаления может появиться рубец или незаживающие язвочки.
Папилломы достаточно легко воспаляются и инфицируются. Последствия такого воспаления – гнойная рана, активация распространения вируса и в крайних случаях – заражение крови. Всё вышеизложенное свидетельствует о том, что папилломы нужно обязательно удалять.
Вакцинация против вируса папилломы важна для предотвращения раковых заболеваний и появления бородавок на половых органах у мужчин и женщин. Также вакцины предотвращают предраковые состояния. Вакцина предотвращает также возникновение бородавок на половых органах и в гортани, появляющихся в течение короткого периода после заражения.
Инфекция вируса папилломы человека является основной причиной рака шейки матки, рака вульвы, рака влагалища, рака полового члена, рака анального канала и рака ротоглотки.
Без лечения генитальные бородавки и папилломы могут исчезнуть сами по себе или могут существовать годами. Проведённое лечение, к сожалению, не гарантирует, что бородавки не рецидивируют.
Самые опасные виды ВПЧ для людей – 16,18, 36, 39, 45, 51, 56, 59, 68. Риск онкогенности чаще проявляется в присутствии штаммов 16,18 и 51. Первые два вызывают онкологию шейки матки. 51 тип проявляется в виде бовеноидного папулёза и плоских кондилом, напоминающих аллергическую сыпь.
С 30 до 65 лет — каждые 3-5 лет нужно делать ПАП-тест и сдавать анализ на ВПЧ. Это должен быть мазок из влагалища, который будут исследовать методом ПЦР на 16 и 18 типы ВПЧ.