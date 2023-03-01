Сколько нужно пожилым заниматься спортом, чтобы сохранить память

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что регулярные занятия спортом хотя бы раз в месяц во взрослом возрасте связаны с лучшими умственными способностями в более позднем возрасте. Исследование опубликовано в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry.

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Исследователи использовали данные 1417 человек, родившихся в одну и ту же неделю в 1946 году. Состояние здоровья участников отслеживалось на протяжении всей их жизни. Периодически они заполняли анкеты о физической активности: беге трусцой, танцах, садоводстве, походах и фитнесе.

В возрасте 69 лет участники прошли когнитивные тесты, например, от них требовалось найти и вычеркнуть все буквы «В» в тексте.

Исследование показало, что любые усилия по повышению активности могут защитить от снижения когнитивных способностей в пожилом возрасте.

Ученые обнаружили, что люди, которые в какой-то период своей жизни занимались спортом не менее одного раза в месяц, имели лучшие результаты когнитивных тестов в 69 лет. Этот эффект наблюдался и у тех, кто тренировался в 30 лет, а затем бросил, и у тех, кто тренировался всю жизнь.

Чем раньше участник начинал заниматься спортом, тем лучше были его когнитивные способности в старости. Тем не менее, даже если человек всю жизнь вел неактивную жизнь, и начинал заниматься спортом в 60 лет, его когнитивные функции в 69 лет были лучше, чем у малоподвижных сверстников. Более пяти тренировок в месяц несли наибольшую пользу, даже если затем участник бросал спорт.