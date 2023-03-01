Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
26 минут назад

DE: Учёные перечислили 7 правил, которые снижают риск развития деменции

FBM.ru

Daily Express информирует о работе учёных из Американской академии неврологии, которые следили за состоянием 13 720 участников на протяжении 20 лет. В начале исследования им было около 54 лет.

Перечислены 7 правил, которые снижают риск развития деменции
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам авторов эксперимента, признаки деменции могут начать проявляться за десятилетия до постановки диагноза. В связи с этим важно больше знать о том, какие привычки в среднем возрасте могут оказать влияние на риск развития деменции в пожилом возрасте.

Эксперты установили, что к правилам профилактики деменции относятся регулярная физическая нагрузка, контроль веса, отказ от курения, поддержание здорового артериального давления, здоровое питание, низкий уровень сахара в крови, а также контроль уровня холестерина.

Участникам эксперимента начисляли по баллу за каждое соблюдённое правило. Спустя 20 лет учёные определили деменцию у 13% участников (1771 человек). Исследователи скорректировали информацию о возрасте и образовании, вследствие чего обнаружили, что риск развития деменции снижается на 6% с каждым баллом.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий