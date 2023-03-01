Перечислены 7 правил, которые снижают риск развития деменции

Daily Express информирует о работе учёных из Американской академии неврологии, которые следили за состоянием 13 720 участников на протяжении 20 лет. В начале исследования им было около 54 лет.
По словам авторов эксперимента, признаки деменции могут начать проявляться за десятилетия до постановки диагноза. В связи с этим важно больше знать о том, какие привычки в среднем возрасте могут оказать влияние на риск развития деменции в пожилом возрасте.
Эксперты установили, что к правилам профилактики деменции относятся регулярная физическая нагрузка, контроль веса, отказ от курения, поддержание здорового артериального давления, здоровое питание, низкий уровень сахара в крови, а также контроль уровня холестерина.
Участникам эксперимента начисляли по баллу за каждое соблюдённое правило. Спустя 20 лет учёные определили деменцию у 13% участников (1771 человек). Исследователи скорректировали информацию о возрасте и образовании, вследствие чего обнаружили, что риск развития деменции снижается на 6% с каждым баллом.