Перечислены 7 правил, которые снижают риск развития деменции

Daily Express информирует о работе учёных из Американской академии неврологии, которые следили за состоянием 13 720 участников на протяжении 20 лет. В начале исследования им было около 54 лет.

Фото: FBM.ru FBM.ru

По словам авторов эксперимента, признаки деменции могут начать проявляться за десятилетия до постановки диагноза. В связи с этим важно больше знать о том, какие привычки в среднем возрасте могут оказать влияние на риск развития деменции в пожилом возрасте.

Эксперты установили, что к правилам профилактики деменции относятся регулярная физическая нагрузка, контроль веса, отказ от курения, поддержание здорового артериального давления, здоровое питание, низкий уровень сахара в крови, а также контроль уровня холестерина.