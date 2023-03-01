Врач развеял популярные мифы об иммунитете

Чтобы иммунитет всегда был в строю, его необходимо поддерживать, однако существует много мифов о его повышении, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук Андрей Тяжельников. Он перечислил их в беседе с «Лентой.ру».

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Что такое иммунитет

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«Иммунитет, если говорить образно — это система безопасности нашего здоровья, которая защищает организм от внешних патогенных агентов и изнутри, устраняет неполадки, способствует его восстановлению», — объясняет эксперт.

Есть врожденный иммунитет, который реагирует на проникновение любых чужеродных микроорганизмов и сразу начинает бороться с инфекцией. А есть приобретенный иммунитет. Он вырабатывается, реагируя на конкретного возбудителя, запоминает его и впоследствии помогает организму справится, если придется вновь с ним столкнуться. Его мы получаем, в том числе, от прививок».

Защитные функции иммунитета, по словам врача, снижаются от следующих факторов: экология, несбалансированное питание, вредные привычки, стрессы, переутомление, тяжелые заболевания.

Спорт и закаливание повышают иммунитет

Физическая активность укрепляет мышцы, насыщает кровь кислородом, укрепляет сосуды и повышает выносливость организма, обратил внимание специалист. Закаливание, в свою очередь, тренирует сосуды, повышает устойчивость к холоду, улучшает эмоциональное самочувствие. Все это опосредованно благоприятно сказывается на защитных силах организма.

«Однако и занятия спортом, и закаливающие процедуры должны быть длительными, системными и не изнуряющими. Начать обливаться холодной водой в период заболеваний, чтобы поднять иммунитет — большое заблуждение», — уточнил он.

Южный климат благотворно влияет на иммунитет

«Известно, что разряженный горный воздух, насыщенный смолами хвойных и других деревьев, стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, морской воздух насыщен йодом, солнце стимулирует выработку витамина Д, необходимого для поддержания здоровья», — сообщил Тяжельников. «В то же время многие люди в силу заболеваний или особенностей не переносят жару или влажность вблизи моря и могут усугубить состояние здоровья. Поэтому выбор лучшего климата для иммунитета — вопрос индивидуальный».

Также нужно знать, что иммунитет не любит резкой смены климатических условий, обозначил врач. Те, кто зимой уезжает отдохнуть и набраться здоровья в жаркий, морской климат должны помнить, что при резкой перемене условий, иммунитет снижается и организму необходимо время на адаптацию. Поэтому по прибытию к морю и солнцу у человека могут появляться недомогания, насморк, повышаться температура.

«Долгая и малосолнечная зима в средней полосе ослабляет нас. Но поддерживать здоровье можно и в таком климате. Для этого нужно больше бывать на природе, в парках, двигаться, придерживаться сбалансированного питания, отказаться от чрезмерного употребления алкоголя и курения, получать больше позитивных эмоций. Для выработки дневной нормы витамина Д достаточно 15 минут пребывания под лучами солнца во время прогулки», — рекомендовал собеседник «Ленты.ру».

Чеснок, йогурты, витамин С полезны для иммунитета

Йогурты, как и другие кисломолочные продукты, которые хорошо влияют на микрофлору кишечника, поделился доктор. Витамин С, а также другие витамины нужны и полезны для поддержания здоровья. Чеснок тоже обладает полезными свойствами. «Но если у человека снижен иммунитет, то поднять его только употребляя повышенные порции витамина С или чеснока не получится. Напротив, могут возникнуть проблемы с ЖКТ», — предупредил он. В тоже время, поддерживая постоянно в организме баланс витаминов и микроэлементов, нужных для его нормального функционирования, мы помогаем иммунитету.

Если иммунитет сильный, высокой температуры при простуде не будет

«Это не совсем так. Высокий иммунитет может отразить атаку вируса, и человек не заболеет или легко перенесет заболевание. Поэтому температуры в таком случае у него может и не быть. Но если человек все же заболел, то высокая температура говорит о том, что иммунитет борется с вирусом», — объяснил Тяжельников.

По его словам, при высокой температуре иммунитет активнее вырабатывает антитела. Поэтому не следует сбивать температуру ниже показателя 38,5.

Из-за лекарств иммунитет «разучивается» работать самостоятельно

Это заблуждение, убежден врач. Иммунная система защищает организм, но не может бороться со многими заболеваниями без помощи препаратов, подчеркнул он. Лекарства усиливают возможности организма.

«Иммунитет снижается, но не из-за применения лекарств, а вследствие воздействия инфекций, и человек после болезни чувствует себя ослабленным, но со временем силы восстанавливаются», — объяснил врач.

Иммунитет после заболеваний лучше, чем от прививок

Это утверждение врач тоже считает опасным заблуждением. Во-первых, есть огромные риски, что организм не справится с заболеванием. Во-вторых, многие инфекционные болезни, например, корь и краснуха, дают серьезные осложнения и даже могут закончится летально. В первом случае, до введения массовой вакцинации инфекция ежегодно уносила 2,6 миллиона человек по всему миру. Краснуха же в большей степени опасна для беременных — в случае заражения практически в 50 процентах случаев болезнь приводит к выкидышу или рождению ребенка с врожденными пороками развития.