Лекарства от импотенции защищают сердце и сосуды

На самом деле первый препарат от импотенции - виагра - создавался сначала как кардиологический препарат.

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Однако у него обнаружили побочный эффект в виде улучшения потенции, и лекарство переориентировали, сделав его средством от эректильной дисфункции. Так бывает.

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И вот спустя много лет ученые из США решили проверить влияние препаратов типа виагры на сердце и сосуды.

Красноречивые результаты

Для этого они проанализировали базы данных более 70 000 мужчин с эректильной дисфункцией. Из такого количества пациентов 23 816 человек принимали препараты, чтобы улучшить свою сексуальную жизнь, а 48 682 - обходились без них. Первые оказались в существенном выигрыше в плане своего здоровья. Вот факты:

1. У них на 25% была ниже общая смертность.

2. Они на 39% реже умирали от болезней сердца и сосудов.

на 22% реже возникала нестабильная стенокардия (состояние требует экстренного лечения, так как при нем высок риск инфаркта);на 17% реже возникала сердечная недостаточность;на 15% им реже устанавливали стенты в сосуды сердца;на 8% реже были инсульты;на 6% - инфаркты миокарда. 3. В среднем у них на 13% реже развивались проблемы с сердцем и сосудами, а вот как это выглядело конкретно по разным заболеваниям:

Дополнительные преимущества

Цифры красноречивые, но это как бы средние данные по всем мужчинам, принимавшим препараты от импотенции. Когда их разделили на группы в зависимости от сопутствующих заболеваний, то некоторые позитивные сдвиги оказались еще более выраженными.

В группе самых здоровых мужчин с эректильной дисфункцией, у которых еще не было явной ишемической болезни сердца (ИБС), а только факторы риска повышенной вероятности ее возникновения, реальное развитие сердечно-сосудистых заболеваний было ниже на 12%, общая смертность - ниже на 24%, а смерть от болезней сердца и сосудов - ниже на 34%.

У мужчин, которые в начале наблюдений уже имели сахарный диабет 2-го типа, снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений было не на 13%, как в среднем, а гораздо существеннее - на 21%.

У имевших изначально ИБС статистически достоверных различий в частоте случаев инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых осложнений не было, но смертность у них была ниже. Ученые подчеркивают, что статистически эти различия были незначимы не потому, что их не было, просто подобных пациентов было немного.

Ученые обнаружили, что эффект зависел от дозы. И можно предположить, что если бы ими лечились регулярно, как обычными кардиологическими препаратами, а не эпизодически, как лекарствами от импотенции, то эффекты могли бы быть еще более выраженными.

Все дело в механизме действия

В исследовании рассматривали только одну группу лекарств, обладающих одинаковым механизмом действия, они относились к одной фармакотерапевтической группе. Это были так называемые ингибиторы ФДЭ-5, или, говоря полнее, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа. Лекарства эти хорошо известны даже тем, кто никогда не прибегал к их помощи. Первым таким препаратом была знаменитая виагра. Но сейчас подобных препаратов уже много, их делают разные фирмы и в разных странах (см. «Наша справка»).

Афродизиаки тут ни при чем

Почему это возможно? Действие препаратов из этой группы связано с увеличением количества оксида азота в пещеристых телах полового члена (именно это и дает возможность мужчинам заниматься сексом, улучшая эрекцию). Но одновременно оксид азота еще расслабляет артерии во всем организме - он действует системно.

Уже одного этого достаточно для защиты сердца и сосудов. Но эффекты еще и комплексные. Это улучшает состояние эндотелия (это внутренняя выстилка артерий), тормозя процесс воспаления сосудов, уменьшая их жесткость и препятствуя образованию тромбов. Все вместе оказывает сильное позитивное влияние на сосуды, снижая давление, задерживая развитие атеросклероза и предотвращая возникновение инфарк­тов и инсультов.

Эти эффекты даже были показаны ранее, но в небольших исследованиях и у конкретных групп больных, в частности, у пациентов с ишемической болезнью сердца, сахарным диабетом 2-го типа и т. д. А теперь в этом большом исследовании продемонстрировано, что ингибиторы ФДЭ-5 помогают еще и тем пациентам, у которых этих болезней пока нет, но риск их развития высокий. То есть показано их широкое профилактическое действие. И теперь ученые, проводившие исследование, предлагают испытать защитные эффекты этих препаратов даже тем мужчинам, у которых нет эректильной дисфункции. Ведь действие у них не только локальное, но и системное, и это может быть полезно.