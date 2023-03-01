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31 минуту назад

Российский врач назвала потливость ладоней симптомом опасных заболеваний

Vse42.ru

Врач Валерия Румянцева рассказала, что потливость ладоней может сигнализировать об опасных заболеваниях.

Врач назвала потливость ладоней симптомом опасных заболеваний
Фото: Vse42.ruVse42.ru

Так, с помощью потоотделения человеческий организм может справляться с физической нагрузкой, жарой или, например, реагировать на прием некоторых лекарственных препаратов. Однако иногда потливость ладоней сигнализирует о проблемах со здоровьем.

– Среди самых распространенных причин повышенной потливости – проблемы с щитовидной железой, обычно гипертиреоз. Также к этому могут привести травмы спинного мозга, болезнь Паркинсона и различные неврологические отклонения, – заявила Валерия Румянцева.

Врач отметила, что потливость ладоней также может быть симптомом инфекций и опухолей.

Специалист заявила, что при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу, так как он сигнализирует о наличии в организме опасных заболеваний. В том случае, если потливость ладоней сопровождается болью в груди, ознобом, одышкой и тахикардией – обратиться за медицинской помощью нужно немедленно.

Валерия Румянцева также объяснила, что если повышенная потливость естественна для человека, то нужно научиться справляться со стрессом.

Болезни и лекарства,
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