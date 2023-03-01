Врач назвала потливость ладоней симптомом опасных заболеваний

Врач Валерия Румянцева рассказала, что потливость ладоней может сигнализировать об опасных заболеваниях.

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Так, с помощью потоотделения человеческий организм может справляться с физической нагрузкой, жарой или, например, реагировать на прием некоторых лекарственных препаратов. Однако иногда потливость ладоней сигнализирует о проблемах со здоровьем.

– Среди самых распространенных причин повышенной потливости – проблемы с щитовидной железой, обычно гипертиреоз. Также к этому могут привести травмы спинного мозга, болезнь Паркинсона и различные неврологические отклонения, – заявила Валерия Румянцева.

Врач отметила, что потливость ладоней также может быть симптомом инфекций и опухолей.

Специалист заявила, что при появлении этого симптома необходимо обратиться к врачу, так как он сигнализирует о наличии в организме опасных заболеваний. В том случае, если потливость ладоней сопровождается болью в груди, ознобом, одышкой и тахикардией – обратиться за медицинской помощью нужно немедленно.