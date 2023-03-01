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27 минут назад

Эти шесть признаков во рту говорят о высоком риске развития болезней сердца

Ferra.ru

Из-за плохой гигиены полости рта, по словам врача, бактерии через кровоток могут попасть и в другие части тела. И это может привести к развитию сердечно-сосудистых и других заболеваний.

6 признаков во рту, которые могут привести к болезням сердца
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как отмечает доктор Хелен Флаэрти, директор по продвижению здоровья и образованию в Heart Research UK, болезни дёсен могут повысить вероятность развития болезней сердца. И появляется всё больше научных доказательств этого.

При плохой гигиене полости рта вредные бактерии могут вторгнуться в защитные барьеры организма и привести к кариесу, воспалению дёсен. Одним из самых распространённых заболеваний полости рта является пародонтит. Начинается он с воспаления дёсен. Дёсны начинают краснеть, отекать, кровоточить. Вылечить всё это легко, если вы станете постоянно хорошо чистить зубы и пользоваться зубной нитью.

Согласно имеющимся научным данным, существует связь между болезнями дёсен и здоровьем сердца. Бактерии ротовой полости могут проникать в отдалённые участки тела через кровоток. А если эти бактерии достигнут сердца, то они могут вызвать воспаление в уязвимых местах. В результате может возникнуть эндокардит.

Среди шести симптомов заболевания дёсен, на которые нужно обращать внимание, выделяют следующие. Насторожить вас должны опухшие, красные или болезненные на ощупь дёсны, кровоточивость дёсен во время чистки зубов или при использовании зубной нити, гнойные выделения из дёсен, неприятный привкус во рту или запах изо рта, отступающая линия дёсен, если дёсны отходят от зубов или зубы становятся шаткими.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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