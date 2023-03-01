Как снизить риск болезни Альцгеймера

Над установлением причины болезни Альцгеймера бьются ученые во всем мире - с увеличением продолжительности жизни нейродегенеративные заболевания поражают все больше людей, а эффективного лечения, которое бы гарантировало выздоровление, до сих пор нет. Врачи говорят, что заботиться о том, чтобы в преклонные годы избежать деменции, нужно в течение всей жизни. Как именно, - "Российской газете" рассказала научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Чтобы защититься от будущих бед, нужно усвоить несколько простых правил.

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1. Риск болезни Альцгеймера возрастает при вирусных нагрузках

"Очень многие продолжают ходить на работу, не долечившись от вирусных заболеваний. Одни из-за страха потерять работу, другие просто не видят в этом какой-то проблемы. Вместе с тем, любая недолеченная респираторная инфекция, обострение хронического заболевания, кишечная инфекция и так далее оказывают дополнительную нагрузку на организм, - говорит доктор Шуппо.

Врач подчеркивает, что для полного излечения человек должен в течение нескольких дней побыть в условиях минимальной нагрузки на организм.

"Не зря организм в этот период включает собственные механизмы защиты - мы испытываем сонливость и слабость. Когда мы во время недомогания прислушиваемся к своему организму, снижаем активность и много спим, то восстанавливаемся гораздо быстрее и без последствий для здоровья. Кстати, не зря по каждой нозологии определено количество предоставляемых дней по временной нетрудоспособности, чтобы работающий человек смог полноценно восстановиться", - отмечает Ольга Шуппо.

2. Повышают риски перенесенные на ногах заболевания

"Не долечившийся человек представляет угрозу для окружающих. Риск распространения вирусных заболеваний в этом случае возрастает многократно.

В зоне высокого риска находятся люди с хроническими заболеваниями, острые вирусные инфекции они переносят тяжелее. "Отлежаться" дома нужно после любых вирусных инфекций. Коронавирус, грипп, ОРВИ провоцируют много осложнений, - предупредила специалист. - В последнее время нередки случаи осложнений на почки вплоть до развития почечной недостаточности. Происходит также поражение нервной системы - потеря обоняния, снижение памяти и концентрации внимания, развитие деменции у пожилых людей".

Согласно данным Национального института старения и Национального института неврологических расстройств и инсульта, вирусные заболевания способны повысить риск развития болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Учеными обнаружены 22 взаимосвязи нейродегенеративных заболеваний и ранее перенесенных вирусных инфекций, - сообщила Ольга Шуппо.

Анализ многолетних историй болезни большого количества пациентов разного возраста установил взаимосвязь вирусного энцефалита, вируса папилломы человека, вируса гриппа и пневмонии с последующим развитием деменции.

"Например, при перенесенном вирусном энцефалите риск болезни Альцгеймера повышается в 20 раз. Грипп и пневмония повышают вероятность развития всех нейродегенеративных заболеваний, исключением является рассеянный склероз. Была также подтверждена взаимосвязь между вирусом Эпштейна-Барра и развитием рассеянного склероза", - говорит доктор Шуппо.

Немаловажным выводом стало то, что риск нейродегенерации после перенесенной вирусной инфекции способен развиваться в течении года.

3. Риск развития нейродегенеративных заболеваний можно снизить, тренируя иммунную систему

"Несмотря на то, что болезнь Альцгеймера была описана еще в 1906 году, а число заболевших растет с каждым годом, точная причина ее возникновения все же пока неизвестна. При этом, болезнь начала молодеть, что заставляет ученых пристально изучать ее природу. Обычно болезнь дебютирует после 60-65 лет. Не так давно в Пекине болезнь Альцгеймера была выявлена у 19-летнего юноши. Ранее самым молодым пациентом считался 21-летний мужчина", - рассказала эксперт.

В свете новых исследований причин возникновения нейродегенеративных заболеваний можно предположить, что одной из них выступает ослабление иммунной системы организма.

"Осложнения от инфекций, хотя и не становятся непосредственной причиной дальнейшего развития болезни Альцгеймера или Паркинсона, вполне могут служить индикатором более высокого риска их возникновения", - говорит Ольга Шуппо.

Иммунную систему каждый из нас может тренировать, тем самым защищая организм от воздействия инфекционных заболеваний.