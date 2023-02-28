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20 минут назад

Российским мужчинам перечислили меры профилактики болезней сердца

Lenta.ru

Мужчинам необходимо больше ходить пешком для профилактики болезней сердца, призвала невролог Екатерина Демьяновская. Врач перечислила меры по поддержанию здоровья «Известиям».

Российским мужчинам перечислили меры профилактики болезней сердца
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Демьяновская рассказала, что в России мужчины в девять раз чаще женщин умирают от инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца — в семь раз чаще.

63 года — средний возраст наступления ишемического инсульта у мужчин, у женщин — 69 лет.

В большинстве случаев смерть из-за проблем с сердцем у мужчин обусловлена низкой двигательной активностью, повышенным давлением, ожирением, болезнями почек, сердечной недостаточностью и вредными привычками — алкоголизмом и курением. «У каждого второго мужчины в возрасте 25-65 лет есть повышенное давление, а в возрасте 45-64 лет у каждого десятого — стенокардия», — озвучила врач статистику.

Демьяновская настаивает, что для предотвращения развития болезней сердца мужчинам необходимо больше двигаться и заниматься спортом.

15 минут пешей прогулки — ежедневный минимум.

Предупредить развитие сердечно-сосудистых катастроф способна лабораторная диагностика, добавила врач. Пациенту назначают общий анализ крови, исследование на определение уровня холестерина, глюкозы, свертываемости крови, гликированного гемоглобина, гомоцистеина.

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