Российским мужчинам перечислили меры профилактики болезней сердца

Мужчинам необходимо больше ходить пешком для профилактики болезней сердца, призвала невролог Екатерина Демьяновская. Врач перечислила меры по поддержанию здоровья «Известиям».

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Демьяновская рассказала, что в России мужчины в девять раз чаще женщин умирают от инфаркта миокарда, от ишемической болезни сердца — в семь раз чаще.

63 года — средний возраст наступления ишемического инсульта у мужчин, у женщин — 69 лет.

В большинстве случаев смерть из-за проблем с сердцем у мужчин обусловлена низкой двигательной активностью, повышенным давлением, ожирением, болезнями почек, сердечной недостаточностью и вредными привычками — алкоголизмом и курением. «У каждого второго мужчины в возрасте 25-65 лет есть повышенное давление, а в возрасте 45-64 лет у каждого десятого — стенокардия», — озвучила врач статистику.

Демьяновская настаивает, что для предотвращения развития болезней сердца мужчинам необходимо больше двигаться и заниматься спортом.

15 минут пешей прогулки — ежедневный минимум.