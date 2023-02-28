Офтальмолог объяснил, откуда берётся ощущение песка в глазах

Офисные работники, школьники, люди, проводящие длительное время с бумагами или экранами, нередко жалуются на дискомфорт, раздражение глаз. В общем, то самое чувство, которое они описывают как песок в глазах. Поскольку это ощущение довольно распространённое в современном мире, врач-офтальмолог ММЦ «Медси» на Мичуринском Мария Голобородько рассказала, почему можно столкнуться с этим неприятным ощущением.
«Синдром сухого глаза представляет собой хроническое, как правило, двустороннее поражение, характеризующееся уменьшением продукции слезы или нарушением стабильности слёзной плёнки роговицы. Нарушение состава слезы на поверхности глаза индивидуально, так же как и подбор терапии», — пояснила врач.
По её словам, ощущение сухости становится сильнее при сильном ветре, высокой температуре окружающей среды, низкой влажности, да и в целом длительной зрительной нагрузке.
«Причинами, вызывающими этот недуг, могут быть сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения, отсутствие регулярного моргания. Предрасполагающими факторами также являются зрелый возраст и женский пол», — перечислила врач.
Она добавила, что к группе риска обычно относятся пациенты с эндокринными, ревматологическими и прочими заболеваниями. Врачи прописывают им препараты, которые снижают продукцию слезы. Кстати, неправильное ношение контактных линз и глазные операции тоже могут стать причиной развития синдрома.