Офтальмолог объяснил, откуда берётся ощущение песка в глазах

Офисные работники, школьники, люди, проводящие длительное время с бумагами или экранами, нередко жалуются на дискомфорт, раздражение глаз. В общем, то самое чувство, которое они описывают как песок в глазах. Поскольку это ощущение довольно распространённое в современном мире, врач-офтальмолог ММЦ «Медси» на Мичуринском Мария Голобородько рассказала, почему можно столкнуться с этим неприятным ощущением.