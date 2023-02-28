Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
1 час назад

Офтальмолог объяснил, откуда берётся ощущение песка в глазах

Секрет Фирмы

Офисные работники, школьники, люди, проводящие длительное время с бумагами или экранами, нередко жалуются на дискомфорт, раздражение глаз. В общем, то самое чувство, которое они описывают как песок в глазах. Поскольку это ощущение довольно распространённое в современном мире, врач-офтальмолог ММЦ «Медси» на Мичуринском Мария Голобородько рассказала, почему можно столкнуться с этим неприятным ощущением.

Офтальмолог объяснил, откуда берётся ощущение песка в глазах
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Синдром сухого глаза представляет собой хроническое, как правило, двустороннее поражение, характеризующееся уменьшением продукции слезы или нарушением стабильности слёзной плёнки роговицы. Нарушение состава слезы на поверхности глаза индивидуально, так же как и подбор терапии», — пояснила врач.

По её словам, ощущение сухости становится сильнее при сильном ветре, высокой температуре окружающей среды, низкой влажности, да и в целом длительной зрительной нагрузке.

«Причинами, вызывающими этот недуг, могут быть сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения, отсутствие регулярного моргания. Предрасполагающими факторами также являются зрелый возраст и женский пол», — перечислила врач.

Она добавила, что к группе риска обычно относятся пациенты с эндокринными, ревматологическими и прочими заболеваниями. Врачи прописывают им препараты, которые снижают продукцию слезы. Кстати, неправильное ношение контактных линз и глазные операции тоже могут стать причиной развития синдрома.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий