Утренние признаки, указывающие на начало сахарного диабета

Некоторые признаки сахарного диабета второго типа можно заметить сразу же после пробуждения.

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Такой диабет начинается с несбалансированного уровня сахара в крови и может вызывать серьезные проблемы с сердцем, зрением и почками.

Врачи отметили, что утреннее пробуждение с сильной сухостью во рту или выраженной жаждой может быть признаком того, что уровень сахара в крови очень высок и его нужно контролировать.

Также сухость во рту по утрам может вызвать: неприятный запах изо рта, потрескавшиеся губы, язвы, боль или жжение во рту или горле, проблемы с жеванием, глотанием, тошноту.

Кроме того, о высоком уровне сахара в крови может свидетельствовать нечеткое зрение после подъема.

Еще один признак – онемение. Нервы перестают получать нормальный кровоток и не посылают сообщения в разные части тела. В результате могут возникать онемение или боль, как правило, в ногах, ступнях.

Многие больные диабетом также чувствуют покалывание утром после того, как встают с постели. Это признак повреждения периферических нервов, которые обычно начинаются в стопах.