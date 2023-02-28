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2 часа назад

Какие утренние признаки могут указывать на начало сахарного диабета

РИА "ФедералПресс"

Некоторые признаки сахарного диабета второго типа можно заметить сразу же после пробуждения.

Утренние признаки, указывающие на начало сахарного диабета
Фото: unsplash.comunsplash.com

Такой диабет начинается с несбалансированного уровня сахара в крови и может вызывать серьезные проблемы с сердцем, зрением и почками.

Врачи отметили, что утреннее пробуждение с сильной сухостью во рту или выраженной жаждой может быть признаком того, что уровень сахара в крови очень высок и его нужно контролировать.

Также сухость во рту по утрам может вызвать: неприятный запах изо рта, потрескавшиеся губы, язвы, боль или жжение во рту или горле, проблемы с жеванием, глотанием, тошноту.

Кроме того, о высоком уровне сахара в крови может свидетельствовать нечеткое зрение после подъема.

Еще один признак – онемение. Нервы перестают получать нормальный кровоток и не посылают сообщения в разные части тела. В результате могут возникать онемение или боль, как правило, в ногах, ступнях.

Многие больные диабетом также чувствуют покалывание утром после того, как встают с постели. Это признак повреждения периферических нервов, которые обычно начинаются в стопах.

Среди других возможных утренних симптомов: боль или повышенная чувствительность, слабость в ногах, проблемы со стопами (язвы, инфекции, боли в костях и суставах), трясущиеся руки, потливость, пишет Timesf India.

Болезни и лекарства,
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