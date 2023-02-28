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1 минуту назад

7 важных признаков рассеянного склероза

Ferra.ru

Первые признаки рассеянного склероза зачастую появляются в период между 20 и 40 годами. У этого заболевания есть стадии ремиссий и интенсивности. Причём у каждого эти стадии протекают по-разному.

7 важных признаков рассеянного склероза
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На сегодняшний день от рассеянного склероза не существует лекарства. Но эффективно подавить прогрессирование болезни всё же можно. По этой причине так важно быстро её диагностировать.

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Вот каковы ранние симптомы рассеянного склероза.

Головокружение и проблемы с равновесием. У человека могут появиться трудности, связанные с ходьбой или с координацией движений. Хотя на первый взгляд может показаться, что вы просто стали неуклюжими. Но если подобное повторяется, то это указывает на развитие рассеянного склероза.

Онемение и покалывание. Ощущается это в ногах, руках, пальцах, на лице. Сначала эти симптомы проявляются легко, но со временем усиливаются.

Мышечные спазмы и скованность. На ранних стадиях рассеянного склероза могут появиться болезненные спазмы мышц, в особенности мышц ног. И это один из первых признаков этой болезни, который возникает у 50% пациентов. Также люди жалуются на скованность мышц.

Проблемы со зрением. Если у человека рассеянны склероз, то нарушения зрения будут связаны с воспалением зрительного нерва. Среди тревожных признаков подобного состояния - размытое изображение, двоение в глазах, боль при взгляде наверх либо нарушение восприятия красного и зелёного цвета.

Слабость и усталость. Из-за повреждения нервов человек ощущает хроническую усталость длительное время. Причём это обычно усиливается днём и сопровождается болезненностью мышц, сонливостью. Многие люди, страдающие рассеянным склерозом, говорят, что чувствуют усталость даже после хорошего сна ночью.

Проблемы с кишечником и мочевым пузырём. Считается, что 80% пациентов с рассеянным склерозом имеют проблемы с мочевым пузырём. Они очень часто ходят в туалет, испытывают ощущение давления на мочевой пузырь, не могут полностью его опорожнить, сталкиваются с ночным мочеиспусканием. Диареи и запоры, если они возникают часто, тоже являются признаками рассеянного склероза.

Эмоциональные и когнитивные изменения. От когнитивных нарушений страдают 50% людей с рассеянным склерозом, причём чаще всего они сталкиваются с ослаблением памяти, трудностями с фокусировкой, замедлением обработки информации. Кроме того, нередко встречаются депрессия, стресс, тревожность, перепады настроения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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