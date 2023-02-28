Названа опасность бесконтрольного приема иммуностимуляторов

«Если вы придёте в аптеку и попросите что-то «для повышения иммунитета», это может быть чревато: если выданный вам препарат будет обладать по-настоящему активным иммуномодулирующим эффектом, он может спровоцировать развитие аутоиммунных заболеваний (когда иммунитет начинает бороться со здоровыми тканями и клетками организма, разрушая их. — RT)», — предупредила Ильина.