Названы провоцирующие неприятный запах изо рта болезни

Запах изо рта может появиться из-за больных миндалин и других проблем со здоровьем, рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. В беседе с «Лентой.ру» врач назвал болезни, провоцирующие появление зловонного дыхания.

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«Неприятный запах изо рта — это проблема, о которой зачастую можно узнать от окружающих. Она возникает не только из-за привычки не чистить зубы», — говорит Неронов.

Зачастую неприятно пахнет от курильщиков и тех, кто увлекается алкогольными напитками.

Алкоголь (этанол) метаболизируется в печени, а выводится, не считая мочи и отчасти кала, в основном через легкие в виде перегара. Также на воздухоносных путях и альвеолах оседают частицы табака. За их удаление отвечают альвеолярные макрофаги, пояснил врач.

Запах изо рта может возникать и при заболеваниях органов пищеварения. Например, при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни происходит заброс содержимого желудка в пищевод. Это является причиной воспаления пищевода и вызывает отрыжку воздухом с запахом пищи, продолжил Неронов.

Неприятный запах изо рта может быть симптомом патологии печени. По специфике запаха специалист может определить диагноз. Например, так называемый запах печеных яблок может говорить о циррозе печени, предупредил Неронов.