4 ранних симптома рассеянного склероза: на что обратить внимание

Рассеянный склероз – это аутоиммунное хроническое заболевание. Оно поражает центральную нервную систему, приводя к ее повреждению и образованию рубцовой ткани. Поэтому может напоминать множество других заболеваний. По каким симптомам стоит заподозрить наличие болезни, читайте в материале «Рамблера».

Считается, что первые признаки рассеянного склероза могут проявиться в возрасте между 20 и 40 годами. Ваш мозг – головной и спинной – покрыт сеткой нервов, которые посылают электрические сигналы во все части тела. Это позволяет вам ходить, говорить, видеть, глотать и совершать многие другие повседневные действия. Нервы покрыты оболочкой, называемой миелином. Она помогает передавать сигналы.

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При рассеянном склерозе миелиновая оболочка разрушается, потому что иммунная система ошибочно приказывает телу атаковать ее, вызывая рубцевание — или склероз — и прерывание сигнала. В результате люди с рассеянным склерозом испытывают множество различных симптомов в зависимости от того, какие сигналы прерываются. О них мы и поговорим дальше.

Изменения в двигательной активности

Внезапные проблемы при ходьбе и координации движений не всегда могут быть связаны с неуклюжестью. Если ситуации, в которых вы потеряли равновесие или столкнулись с головокружением, повторяются – стоит насторожиться.

Ощущение онемения и покалывания конечностей, лица зачастую игнорируются пациентами. Еще один характерный признак раннего склероза – болезненные спазмы мышц (чаще всего ног), их скованность.

Ухудшение зрения

Вы можете испытывать боль в глазах (например, при взгляде наверх), помутнение зрения и – вдобавок ко всему – головную боль. Иногда неприятные ощущения возникают с одной стороны тела. Нарушение восприятия цветов (зеленого и красного), двоение в глазах, размытое изображение тоже относятся к тревожным признакам. То, что некоторые люди списывают на усталость вследствие длительной работы за компьютером, в конечном итоге может привести к частичной или полной потере зрения.

Хроническая усталость и изменение настроения

Одним из ранних симптомов рассеянного склероза будет ощущение усталости, которое не снимается сном и отдыхом и нередко усиливается днем. В эти моменты вы физически можете чувствовать сонливость и болезненность мышц.

У пациентов с рассеянным склерозом нередки эмоциональные перепады, трудности с запоминанием новой информации, концентрацией внимания. Заболевание может создавать психологические преграды, снижение самооценки, которые влияют на сексуальное желание, отмечает доктор медицинский наук Томас Шумейкер.

Сбой в работе мочевыделительной системы и ЖКТ

Проблемы с кишечником варьируются от запоров (в том числе из-за снижения физической активности), вызывающих уменьшение количества пищи, проходящей через кишечный тракт, до диареи и недержания мочи, связанных с неврологической дисфункцией.

Наиболее редко встречаются:

острая боль, локализованная в области пояснично-крестцового отдела позвоночника;

потеря вкуса и обоняния;

изолированное поражение нервной системы с правой стороны тела.

Даже если у вас есть вышеперечисленные симптомы, не спешите ставить себе диагноз. Попробуйте обратиться к неврологу, который назначит ряд обследований, чтобы получить полную и точную картину вашего состояния. Обычно в него включают МРТ головного и спинного мозга, которая может выявить изменения в центральной нервной системе, указывающие на рассеянный склероз.