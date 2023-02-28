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41 минуту назад

Как проходит лечение пациентов с орфанными заболеваниями

Вечерняя Москва

В Петербурге в регистре пациентов с орфанными заболеваниями числятся 1205 человек, из них 373 — дети. Одним из таких крайне редких и опасных заболеваний является врожденный буллезный эпидермолиз (ВБЭ), более известный как «синдром бабочки».

Как проходит лечение пациентов с орфанными заболеваниями
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Данный диагноз зафиксирован у 38 человек. Как пояснили специалисты Городского кожно-венерологического диспансера, больных называют «бабочками», сравнивая их чувствительную хрупкую кожу с крылом насекомого. Спонтанно или при любом незначительном воздействии на кожном покрове образуются пузыри, эрозии, язвы. Кожа таких пациентов подвержена различным инфекциям, возрастают риски онкологических заболеваний.

Такие пациенты нуждаются в постоянном уходе, направленном на предотвращение возникновения травм, устранение зуда, боли и других возможных осложнений. Перевязочные средства в каждом случае подбирает врач.

С 2020 года жители Санкт-Петербурга с диагнозом ВБЭ стали обеспечиваться медицинскими изделиями за счет средств бюджета города в Городском кожно-венерологическом диспансере, сообщает газета «Петербургский дневник».

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