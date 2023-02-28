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36 минут назад

Врач назвал две привычки, уничтожающие поджелудочную железу

Москва24

Злоупотребление алкоголем и избыток жирной пищи убивают поджелудочную железу. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач назвал две привычки, уничтожающие поджелудочную железу
Фото: М24М24

"Алкоголь вредит поджелудочной. Не секрет, что люди, злоупотребляющие им, – это основной контингент отделений реанимации с панкреонекрозом", – отметил специалист.

Нерегулярное и нерациональное питание также наносит удар поджелудочной железе. "Если человек ест нерегулярно и какие-то "забеги" устраивает в плане наесться жирной пищи, то поджелудочная железа может воспалиться", – предупредил врач.

Типичный пример панкреатита – это окончание Великого поста. Человек постился, постился, а затем как наестся блинов с икрой и другой жирной пищи, и потом к доктору.

Алексей Хухрев – врач-терапевт

Ранее россиянам рассказали, какие симптомы указывают на проблемы с поджелудочной железой. В частности, человеку стоит насторожиться, если после приема пищи он ощущает дискомфорт. Речь идет, например, про боли в верхней половине живота. Кроме того, на недуги поджелудочной железы может указывать нарушившееся пищеварение, в частности вздутие и жидкий стул.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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