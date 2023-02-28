Врач назвал две привычки, уничтожающие поджелудочную железу

"Алкоголь вредит поджелудочной. Не секрет, что люди, злоупотребляющие им, – это основной контингент отделений реанимации с панкреонекрозом", – отметил специалист.

Нерегулярное и нерациональное питание также наносит удар поджелудочной железе. "Если человек ест нерегулярно и какие-то "забеги" устраивает в плане наесться жирной пищи, то поджелудочная железа может воспалиться", – предупредил врач.

Типичный пример панкреатита – это окончание Великого поста. Человек постился, постился, а затем как наестся блинов с икрой и другой жирной пищи, и потом к доктору.

Ранее россиянам рассказали, какие симптомы указывают на проблемы с поджелудочной железой. В частности, человеку стоит насторожиться, если после приема пищи он ощущает дискомфорт. Речь идет, например, про боли в верхней половине живота. Кроме того, на недуги поджелудочной железы может указывать нарушившееся пищеварение, в частности вздутие и жидкий стул.