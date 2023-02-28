Иммунолог рассказал о разработке вакцины от аллергии на кошек

Команда Сеченовского университета совместно с Венским медицинским университетом вела разработку вакцины от аллергии на кошек. На сегодняшний день препарат успешно прошел необходимые доклинические исследования и уже находится на стадии клинических испытаний. Однако по мнению врача-иммунолога Владимира Болибока результаты подобной работы могут быть непредсказуемыми.

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— В новой разработке Сеченского университета речь идет о комбинированных аллергенах, которые еще пока не применялись. Здесь даже сама по себе молекула новая. Поэтому те трудности, с которыми ученые могут столкнуться, непредсказуемы, — заявил эксперт.

Он также добавил, что у кошек около семи белков, вызывающих аллергическую реакцию у человека. Самым сильным аллергеном является кошачий эпителий, поэтому, вероятно, именно его взяли за основу для новой вакцины.