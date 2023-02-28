Можно ли заболеть полиомиелитом от «живой» вакцины?

Известно, что от полиомиелита прививают вакциной, которая содержит живой ослабленный вирус.

Фото: Замана Замана

Уже много лет ходят слухи, что после такой вакцины можно заболеть. Так ли это и может ли опасное заболевание распространиться и на другие территории? Об этом aif.ru рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации ИПО ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ (Сеченовский Университет), профессор Михаил Костинов:

Видео дня

— Даже локальные вспышки полиомиелита потенциально опасны. Вирусы не знают преград. Поэтому подъем заболеваемости в отдаленном регионе может достаточно быстро «аукнуться» по всей стране. Непривитые в такой ситуации не могут чувствовать себя в безопасности, а «отказников» в нашей стране немало.

Обосновывая свой отказ, родители часто говорят, что после прививки живой вакциной от полиомиелита ребенок может заболеть. Напомню, что согласно российскому Национальному календарю прививок вакцинация от полиомиелита проводится в несколько этапов. Дети первого года жизни (в 3, 4, 5, 6 и 18 месяцев) прививаются инактивированной вакциной (вакцины этого типа используются во многих странах мира), в которой содержится «убитый» вирус.

Ревакцинация в 20 месяцев и завершающая в 6 лет действительно проводится ОПВ ( живой атеннуированной вакциной в виде капель, которая состоит из ослабленных штаммов). Дети, привитые такой вакциной, теоретически могут выделять вирус, поэтому непривитые дети (или получившие менее 3 доз полиомиелитной вакцины), разобщаются с детьми, привитыми живой вакциной на срок 60 дней с момента вакцинации. Но сами привитые заболеть не могут — в ходе многолетней практики такие случаи зафиксированы не были.

К тому же если отказ от вакцинации вызван исключительно нежеланием прививаться живой атеннуированной вакциной, ребенка в виде исключения могут привить инактивированной (все 6 доз препарата). Также всегда есть возможность привиться любой вакциной в коммерческих клиниках.

Как возник слух о возможности заболеть после живой вакцины?

Живую оральную вакцину (ОПВ) от полиомиелита разработал Альберт Брюс Сейбин (настоящее имя — Абрам Саперштейн). Испытания вакцины он провел на собственных дочерях, затем — на добровольцах из числа заключенных одной из тюрем штата Огайо.

Разрешение на производство этой вакцины получили пять компаний. Одна из них, компания Cutter Laboratories, из-за нарушения производственного процесса выпустила препарат, который не был должным образом инактивирован. Такой вакциной были привиты почти 120 тыс. детей, из них 40 тыс. перенесли полиомиелит в легкой форме, 56 детей были парализованы, 5 из них умерли.