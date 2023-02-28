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2 часа назад

Невролог объяснила, что собой представляет смешанная деменция

Москва24

Деменция не является болезнью. Она представляет собой проявление заболеваний головного мозга. Причинами могут быть болезнь Альцгеймера и поражение головного мозга сосудистого характера, однако встречаются и случаи наличия у человека признаков обоих заболеваний. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-невролога Марию Чердак.

Невролог объяснила, что собой представляет смешанная деменция
Фото: М24М24

По ее словам, к причинам сосудистого поражения головного мозга относятся высокое давление крови, повышение уровня холестерина в крови с развитием атеросклероза, сахарный диабет и вредные привычки.

"В числе признаков смешанной деменции обычно называют: проблемы с памятью, в большей степени на недавние события, трудности концентрации внимания, замедление психических процессов, сопутствующие нарушения настроения и поведения, нарушения сна, головокружение, неустойчивость при ходьбе", – подчеркнула специалист.

Эксперт добавила, что также могут возникнуть сложности ориентации в пространстве и времени и речевые нарушения.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что регулярные физические и умственные нагрузки, а также правильное питание могут внести вклад в профилактику болезни Альцгеймера. Специалист посоветовала употреблять как можно меньше вредной еды с различными добавками. По ее словам, нужно вести активный образ жизни и заниматься физическими нагрузками.

Болезни и лекарства,
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