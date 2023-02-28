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2 часа назад

Названо лекарство, которое спасает от рака яичников. Оно может быть в вашей аптечке

Секрет Фирмы

Рак яичников — это онкологическое гинекологическое заболевание, которое довольно коварно из-за незаметности течения процесса на ранних стадиях. Поэтому австралийские международные исследователи решили проверить, могут ли распространённые препараты помочь предотвратить это опасное заболевание. Оказалось, что самое простецкое лекарство, которое известно всем, может значительно снизить риск этой онкологии.

Названо популярное лекарство, которое спасает от рака яичников
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

Старый и проверенный временем аспирин помогает не только от лихорадки, головных болей и некоторых болезней кровеносной системы, но и может снизить риск развития онкологии яичников.

В исследовании участвовали 4476 пациенток с различными типами рака яичников, а также контрольная группа из 6659 человек.

Частое употребление аспирина снижало риск развития рака яичников у добровольцев на 13%. Даже генетическая предрасположенность к раку не уменьшает защитный эффект от частого приёма этого препарата. Аспирин ещё и смог облегчить протекание эндометриоза у женщин.

Но все мы знаем, что пить аспирин без видимых причин и без назначения специалиста опасно. И учёные с этим согласны. По их словам, у этого препарата есть много побочных эффектов, из которых наиболее опасные — желудочное кровотечение и инсульт. Тем не менее в целом аспирин может стать важным лекарством в борьбе с раком яичников.

Болезни и лекарства,
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