Названо популярное лекарство, которое спасает от рака яичников

Рак яичников — это онкологическое гинекологическое заболевание, которое довольно коварно из-за незаметности течения процесса на ранних стадиях. Поэтому австралийские международные исследователи решили проверить, могут ли распространённые препараты помочь предотвратить это опасное заболевание. Оказалось, что самое простецкое лекарство, которое известно всем, может значительно снизить риск этой онкологии.

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Старый и проверенный временем аспирин помогает не только от лихорадки, головных болей и некоторых болезней кровеносной системы, но и может снизить риск развития онкологии яичников.

В исследовании участвовали 4476 пациенток с различными типами рака яичников, а также контрольная группа из 6659 человек.

Частое употребление аспирина снижало риск развития рака яичников у добровольцев на 13%. Даже генетическая предрасположенность к раку не уменьшает защитный эффект от частого приёма этого препарата. Аспирин ещё и смог облегчить протекание эндометриоза у женщин.