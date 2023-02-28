Врач назвал сигналы употребления наркотиков близкими

Обычно любящие люди долго не замечают, что близкий человек употребляет наркотики, хотя видят и чувствуют, что с ним происходит «что-то не то», отметил врач-психиатр, доктор медицинских наук, директор ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Антон Масякин. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил сигналы, указывающие на употребление запрещенных веществ, а также рассказал о том, как помочь близким справиться с зависимостью.
«Лента.ру» напоминает, что производство, сбыт и пересылка наркотических и психотропных веществ, а также склонение к их употреблению являются уголовным преступлением и преследуются по закону.
Как правило, ранние признаки употребления наркотиков у любимых или членов семей объясняют какими-то прозаическими причинами — усталостью, переживаниями по поводу отношений, учебы, работы, состоянием нервной системы, поделился специалист.
«Со стороны могут быть заметны перепады настроения, необъяснимые исчезновения из дома и неурочные возвращения, частые нарушения обещаний и взаимных обязательств, просьбы денег с малоправдоподобными причинами, сонливость днем и бессонница ночами, снижение аппетита или его резкое повышение, иногда тяга к поеданию большого количества сладкого», — перечислил специалист.
Также стоит обратить внимание на изменения движений — то замедленных, то быстрых, нарушение координации движений и устойчивости походки, временами растянутую речь, смену благодушного настроения раздражительностью и агрессией, а также исчезновение денег и ценных вещей.
Если появились подозрения, что человек употребляет наркотики, можно получить бесплатную консультацию по телефону доверия в наркологической службе, сообщил Масякин. В столице это Московский научно-практический центр наркологии. Специалисты зададут нужные вопросы, развеют или подтвердят подозрения, окажут психологическую поддержку. Кроме того, звонящему расскажут, какую профессиональную помощь можно получить и где, сориентируют, как лучше уговорить близкого человека прийти на консультацию, начать лечение.
При подтверждении подозрений необходимо обращаться за медицинской помощью, обратил внимание психиатр. Для этого нужно выбрать подходящее время и спокойно поговорить с человеком, употребляющим наркотики, о посещении специалиста и поиске путей решения проблемы.
Если человек начал употреблять наркотики, справиться без помощи специалистов очень сложно и очень рискованно, подчеркнул врач. Дело в том, что при наркомании существенно изменяется работа головного мозга употребляющего, изменяется его личность, употребление наркотиков становится самым главным для него приоритетом. Со временем появляются признаки не только психической, но и физической зависимости. Наркомания поражает все уровни функционирования человека: биологический, психологический, физический, социальный.
«Помочь человеку вернуться в полноценную жизнь может комплекс мероприятий — диагностика, лечение, реабилитация, профилактика обострений зависимости и здоровый образ жизни, который заключается в правильном питании, физической активности, а также отказе от употребления алкоголя. Да, и очень важно, чтобы любовь и поддержка родных помогали специалистам, чтобы все действовали сообща», — подыт