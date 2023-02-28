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40 минут назад

По каким причинам могут кровоточить десны

Popcake.tvиещё 1

Замечал ли ты после чистки зубов, что паста окрашена в розовый цвет, а на щетке остается кровь? Это может быть признаком заболевания полости рта или проблем с организмом. Наиболее часты ошибки при кровотечении десен – перестать чистить зубы или начать пользоваться антисептическим полосканием. В этой статье мы разберемся в причинах возникновения и методах устранения кровоточивости десен.

По каким причинам могут кровоточить десны
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Во-первых, стоит убедиться, что ты подобрал себе щетку нужной жесткости. Иногда кровь в раковине говорит лишь о том, что щетина механически повредила твою слизистую. Что делать? Просто поменять щетку на «мягкую».

К сожалению, другие причины кровоточивости десен говорят о заболеваниях полости рта. Иногда человек пренебрегает гигиеной. Может чистить зубы один раз в день. В следствии плохой гигиены может образоваться налет в труднодоступных местах, который потом превращается в зубной камень. Там десна воспаляются и начинают подавать первые сигналы «сос».

Самая распространенное заболевание из-за недостаточного ухода за полостью рта – гингивит или пародонтоз. На линии десны накапливается налет, начинается воспаление. Кроме того, появляется неприятный запах изо рта. При отсутствии лечения могут приводить к расшатыванию зубов и их потере. А это обернется затратами на лечение!

Общие заболевания организма. Часто, когда у рационе человека не присутствуют овощи и есть нехватка витаминов или сахарный диабет, то снижается иммунитет. В таком состоянии у человека также может идти кровь.

Кстати, беременные женщины чаще жалуются на кровоточивость десен, так как у них изменятся гормональный фон, и десна становятся чувствительными.

Еще один безобидный фактор – прием препаратов. Некоторые лекарства снижают выделение слюны. А ведь именно она помогает бактериям не размножаться.

Что же делать?

Сначала необходимо обратиться к стоматологу, который проведет гигиеническую чистку полости рта и назначит противовоспалительную терапию. Для профилактики дома можно делать полоскание раствором морской соли и соды.

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