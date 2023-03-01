Подсластитель эритритол может повышать риск инсульта и инфаркта

Ученые из клиники Кливленда выяснили, что популярный искусственный подсластитель эритритол может повышать риск развития инфарктов и инсультов. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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Исследователи проанализировали данные более четырех тысяч человек из США и Европы. Оказалось, что люди с более высоким уровнем эритритола в крови имеют повышенный риск сердечных приступов, инсультов и смерти. Лабораторные эксперименты на клетках крови и добровольцах показали, что эритритол способствует образованию тромбов.

Эритритол примерно на 70% слаще сахара и производится путем ферментации кукурузы. В организме он почти не перерабатывается и выводится с мочой. Эритритол используют для производства низкокалорийных продуктов, которые часто рекомендуются людям с ожирением или диабетом. Люди с этими состояниями также имеют высокий сердечно-сосудистый риск, поэтому важно учитывать любые возможные последствия потребления эритритола.