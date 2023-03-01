Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+15° в 
USD 75.25EUR 80.10
Войти в почту
1 час назад

Nature Medicine: подсластитель эритритол может повышать риск инсульта и инфаркта

Газета.Ruиещё 4

Ученые из клиники Кливленда выяснили, что популярный искусственный подсластитель эритритол может повышать риск развития инфарктов и инсультов. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Подсластитель эритритол может повышать риск инсульта и инфаркта
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Исследователи проанализировали данные более четырех тысяч человек из США и Европы. Оказалось, что люди с более высоким уровнем эритритола в крови имеют повышенный риск сердечных приступов, инсультов и смерти. Лабораторные эксперименты на клетках крови и добровольцах показали, что эритритол способствует образованию тромбов.

Эритритол примерно на 70% слаще сахара и производится путем ферментации кукурузы. В организме он почти не перерабатывается и выводится с мочой. Эритритол используют для производства низкокалорийных продуктов, которые часто рекомендуются людям с ожирением или диабетом. Люди с этими состояниями также имеют высокий сердечно-сосудистый риск, поэтому важно учитывать любые возможные последствия потребления эритритола.

Авторы отметили, что их результаты не доказывают вред эритритола для сердечно-сосудистого здоровья, а лишь подчеркивают важность дальнейших исследований.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий