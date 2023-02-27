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1 час назад

Какие проблемы со здоровьем ждут вейперов в будущем

Ferra.ru

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян заявила, что у вейперов могут быть те же проблемы со здоровьем, что и у курильщиков. Однако заболевания будут развиваться даже быстрее.

Какие проблемы со здоровьем ждут вейперов в будущем
Фото: Ferra.ruFerra.ru

«Основываясь на имеющихся исследованиях, можно сказать, что развиваться хронические поражения организма будут быстрее и агрессивнее, чем при курении. Да, в паре от вейпа нет, например, смол, но там масса иных веществ, способных навредить организму. В конечном итоге вейпинг, как и курение, приводит к атеросклерозу, внутрисосудистому воспалению, тромбозам и развитию опосредованных этими состояниями заболеваний, включая инфаркты и инсульты. В отдельных случаях для этого хватает и пяти лет, но обычно требуется всё же больше времени», — рассказала специалист.

Есть также исследования, связывающие вейпинг с повышением риска развития рака и импотенции.

Болезни и лекарства,Минздрав РФ,
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