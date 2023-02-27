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3 часа назад

По ночам не можете уснуть? Значит, у вас выше риск сердечного приступа

Ferra.ruиещё 2

Сон, бесспорно, очень важен для всего организма. И недавно учёные выяснили, что проблемы с засыпанием могут увеличить риск возникновения сердечного приступа.

По ночам не можете уснуть? Значит, у вас выше риск сердечного приступа
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В исследовании, опубликованном в Clinical Cardiology, отмечается, что у тех, кто страдает бессонницей, чаще бывают сердечные приступы. Особенно это касается женщин. В целом же у людей с проблемами со сном вероятность того, что им понадобится неотложная медицинская помощь, выше на 69%.

По словам исследователей, людям нужно ставить в приоритет семь-восемь часов сна в сутки. Кроме того, люди, которые спали пять или меньше часов, имели самый высокий риск инфаркта среди всех (сталкивались с ним в 1,38 раза чаще).

В ходе нового исследования специалисты проанализировали данные из 1226 исследований, которые проводились в разных странах мира. Группа исследования при этом состояла из 1 184 256 взрослых, а их средний возраст равнялся 52 годам.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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