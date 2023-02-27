Весна, как и осень, считается сезоном частых респираторных заболеваний. Как подготовить организм к весне, чтобы не болеть, в интервью MIR24.TV рассказали врачи.
«Среди населения бытует мнение, что иммунитет к весне может падать, но это не совсем верно, – говорит врач-эндокринолог, диетолог Полина Жаркова. – Конечно, существуют заболевания с иммунодефицитом. Но это серьезная патология организма, которая сопровождается длительными осложненными инфекциями, сменяющими одна другую. В этом случае распространены инфекции полости рта, глаз и желудочно-кишечного тракта. А частые простуды, которые мы считаем следствием снижения иммунитета, обусловлены многократным инфицированием. Для того, чтобы это предотвратить, необходимо соблюдать профилактику. В первую очередь, это вакцинация и общеукрепляющие мероприятия».
По словам врача, для того, чтобы укрепить организм, необходимо соблюдать режим дня, полноценно спать не менее 7-8 часов в сутки, разнообразно питаться и двигаться.
«Пересмотрите свой рацион, добавьте больше белка, овощей, полезных жиров, – говорит терапевт «Теледоктор24» Нэя Георгиева. – Стоит включить дополнительные витамины и минералы. Например, омега-3, витамин D, магний, селен. Их не хватает организму чаще всего. Но лучше проконсультироваться касательно приема витаминов с врачом. Доктор попросит сдать ряд анализов, чтобы определить дефициты. А затем назначит нужную дозировку для их восполнения. Несмотря на хандру, введите в свое расписание физические нагрузки. Это не обязательно часовые тренировки в зале, – достаточно утренней зарядки или 20 минут йоги в сопровождении видеоурока. Также многие склонны к отекам. Бороться с ними можно с помощью регулирования водного режима (недостаток воды приводит к отекам), лимфодренажных упражнений, ходьбы. Все это поможет укрепить иммунитет и подготовить организм к весне».
По словам Полины Жарковой, физическая активность способствует выделению эндорфинов, улучшению кровоснабжения и питания тканей организма, а также снижает уровень стресса. Прогулки на свежем воздухе к тому же еще и насыщают организм кислородом. ВОЗ рекомендует от 150 минут аэробной физической активности высокой интенсивности в неделю. Это быстрая ходьба, плавание, аэробика и любой другой вид спорта, который вам по душе.
«Что касается питания, то нет какой-то единой схемы. Питание должно быть полноценным, разнообразным и непременно должно приносить удовольствие, – говорит врач-эндокринолог. – Хорошо, если рацион будет построен по методу Гарвардской тарелки: ½ тарелки овощи и фрукты, ¼ белковая составляющая и ¼ медленные углеводы. Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам, макаронам и хлебу из цельнозерновой муки, крупам, нежирным сортам мяса и рыбы, различным маслам: оливковому, льняному, гречневому. Чем больше разных продуктов вы кушаете, тем больше полезных микроэлементов получает ваш организм. В качестве профилактики взрослому человеку необходимо ежедневно получать 1000-2000МЕ витамина Д, а вот прием поливитаминов в виде препаратов показан только в том случае, когда у человека есть клинически и лабораторно доказанный дефицит».