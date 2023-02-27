Как подготовить организм к весне?

«Пересмотрите свой рацион, добавьте больше белка, овощей, полезных жиров, – говорит терапевт «Теледоктор24» Нэя Георгиева. – Стоит включить дополнительные витамины и минералы. Например, омега-3, витамин D, магний, селен. Их не хватает организму чаще всего. Но лучше проконсультироваться касательно приема витаминов с врачом. Доктор попросит сдать ряд анализов, чтобы определить дефициты. А затем назначит нужную дозировку для их восполнения. Несмотря на хандру, введите в свое расписание физические нагрузки. Это не обязательно часовые тренировки в зале, – достаточно утренней зарядки или 20 минут йоги в сопровождении видеоурока. Также многие склонны к отекам. Бороться с ними можно с помощью регулирования водного режима (недостаток воды приводит к отекам), лимфодренажных упражнений, ходьбы. Все это поможет укрепить иммунитет и подготовить организм к весне».