Офтальмолог рассказал об опасности долгой работы за компьютером

Работники, которые долгое время проводят перед монитором компьютера, могут столкнуться с дисплейным синдромом. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

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Одним из симптомов заболевания является затруднение фокусировки. Человек не может быстро перевести внимание с близкого объекта на более дальний. Также возникают эффект затуманивания предметов, ощущение инородного тела и покраснение глаз, головная боль.

Для лечения синдрома врачи рекомендуют соблюдать режим: 20 минут работать за компьютером, а после — 20 секунд смотреть на точку на расстоянии не менее шести метров вдаль. Также рекомендовано выбрать экран с разрешением 4К и частотой 100 герц и более, передает aif.ru.