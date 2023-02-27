Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+7° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Офтальмолог Хомяков рассказал об опасности долгой работы за компьютером

Вечерняя Москва

Работники, которые долгое время проводят перед монитором компьютера, могут столкнуться с дисплейным синдромом. Об этом рассказал врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

Офтальмолог рассказал об опасности долгой работы за компьютером
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Одним из симптомов заболевания является затруднение фокусировки. Человек не может быстро перевести внимание с близкого объекта на более дальний. Также возникают эффект затуманивания предметов, ощущение инородного тела и покраснение глаз, головная боль.

Для лечения синдрома врачи рекомендуют соблюдать режим: 20 минут работать за компьютером, а после — 20 секунд смотреть на точку на расстоянии не менее шести метров вдаль. Также рекомендовано выбрать экран с разрешением 4К и частотой 100 герц и более, передает aif.ru.

Хирург-офтальмолог Шафик Рехман посоветовал есть разноцветные продукты для улучшения зрения. В частности, полезны лосось, красный перец, красное мясо, помидоры и ягоды, передает канал 360.

Болезни и лекарства,Сергей Хомяков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий