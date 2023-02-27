Чем опасен прием антибиотиков при ОРВИ

«Антибиотики — это антибактериальные препараты, а не противовирусные, то есть они направлены против бактерий. В случае ОРВИ лекарство лишь губит хорошую кишечную микрофлору, которая, как установлено множеством исследований, укрепляет иммунитет и способствует тому, чтобы организм лучше справлялся с инфекциями», — рассказывает врач.