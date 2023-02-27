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34 минуты назад

Чем опасен прием антибиотиков при ОРВИ

Клопс.Ru

Приём антибиотиков при обычной простуде может ухудшить состояние микрофлоры кишечника. Об этом «Клопс» рассказала врач-терапевт Елена Кудряшова.

Чем опасен прием антибиотиков при ОРВИ
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Антибиотики — это антибактериальные препараты, а не противовирусные, то есть они направлены против бактерий. В случае ОРВИ лекарство лишь губит хорошую кишечную микрофлору, которая, как установлено множеством исследований, укрепляет иммунитет и способствует тому, чтобы организм лучше справлялся с инфекциями», — рассказывает врач.

По её словам, насморк, боль в горле не показания для приёма антибиотиков. Самолечение приведёт к формированию резистентности к таким препаратам.

«Бактерии учатся вырабатывать защиту, и в дальнейшем лекарство на них просто не подействует, поскольку новых антибиотиков в большом количестве не производится. Наука здесь несколько затормозилась, так что лучше не создавать себе проблем», — говорит Елена Кудряшова.

Самый простой способ определить, нужны ли антибиотики — сдать анализ крови. Результат будет готов в течение нескольких часов.

«Если человек болеет 5, 7, 10 дней, самое простое решение — сдать клинический анализ крови, C-реактивный белок. По нему можно практически со стопроцентной уверенностью сказать, есть бактериальная инфекция у человека или нет», — рассказала Елена Кудряшова.

Болезни и лекарства,Елена Кудряшова,
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